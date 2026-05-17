Il Sole torna a farsi sentire: la Terra nel mirino di un fiume di plasma fino al 19 maggio

A partire da oggi, domenica 17 maggio, il nostro pianeta si trova nuovamente ad affrontare una fase di intensa attività geomagnetica, investito da un flusso costante e rapido di vento solare che sta sferzando le alte zone della nostra atmosfera. Questa potente corrente di particelle cariche, scagliata nello Spazio siderale dalla nostra stella, ha innescato l’inizio di una serie di tempeste geomagnetiche classe G1, classificate come minori ma comunque capaci di farsi sentire ininterrottamente per i prossimi giorni, fino a martedì 19 maggio. L’interazione tra questi violenti flussi energetici e lo scudo magnetico protettivo della Terra crea le condizioni perfette per una perturbazione prolungata.

L’escalation prevista per il 18 maggio

Le previsioni indicano che la situazione cosmica potrebbe subire una decisa intensificazione nella giornata di domani. L’attenzione è puntata sull’arrivo di una CME (espulsione di massa coronale), un colossale sbuffo di plasma magnetizzato eruttato direttamente dalla corona solare. Se questo ammasso di materia dovesse colpire di striscio o centrare il campo magnetico terrestre come calcolato, la tempesta geomagnetica farebbe un rapido salto di livello. Si passerebbe da una condizione G1 a una categoria G2, definita di entità moderata, amplificando l’impatto energetico sulle nostre difese naturali.

Lo spettacolo delle aurore nel cielo buio

Queste dinamiche celesti portano con sé conseguenze visive profondamente affascinanti. L’impatto dei venti stellari contro i gas della ionosfera terrestre si traduce in maestose danze di luce alle alte latitudini. In questa occasione, il calendario lunare gioca un ruolo incredibilmente favorevole per gli osservatori e i fotografi. La presenza di una Luna quasi nuova garantirà un’oscurità pressoché totale della volta celeste, offrendo una tela nera e incontaminata su cui le aurore boreali potranno esplodere in tutta la loro vivacità, libere da qualsiasi interferenza luminosa.