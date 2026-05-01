Incendio sul Monte Faeta, nuove evacuazioni anche a Lucca

Prosegue l’emergenza incendi sul Monte Faeta. Il sindaco di Lucca Mario Pardini ha firmato oggi una nuova ordinanza che dispone ulteriori evacuazioni nella frazione di Santa Maria del Giudice, a causa dell’avanzata delle fiamme. Dopo il primo provvedimento adottato ieri, che aveva coinvolto una decina di famiglie, il nuovo atto estende le misure di sicurezza agli edifici situati in via del Monte, dal civico 816 fino al termine della strada, area particolarmente esposta al rischio. Per garantire assistenza alla popolazione evacuata, è stato allestito un punto di accoglienza temporaneo presso il campo sportivo di Santa Maria del Giudice. Le operazioni di monitoraggio e contenimento del rogo proseguono senza sosta.

Incendio sul Monte Faeta, l’emergenza prosegue

Sul Monte Faeta è in corso un vasto incendio boschivo, divampato sul versante lucchese e spinto dal forte vento di grecale verso quello pisano. La situazione è critica: circa 3.500 persone sono state evacuate nella notte, coinvolgendo l’intera frazione di Asciano e zone limitrofe come Santa Maria del Giudice. Le fiamme hanno già distrutto circa 800 ettari di bosco e minacciano direttamente le abitazioni. Sul posto operano decine di squadre di terra, volontari AIB, elicotteri e Canadair coordinati dall’Unità di crisi regionale.