Incendio Toscana, le fiamme infuriano sul Monte Faeta: scatta l’evacuazione immediata di tutti i residenti di Asciano, chiusa la SP30

La furia dell’incendio sul Monte Faeta non accenna a placarsi, alimentata dal vento di grecale che ha spinto il fronte del fuoco dal territorio lucchese fino al versante di San Giuliano Terme. Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, la situazione è precipitata, costringendo il Comune a emanare un’ordinanza urgente per l’evacuazione immediata di tutti i residenti della frazione di Asciano. Le fiamme minacciano da vicino le abitazioni della vallata, mentre una densa coltre di fumo si sta spostando verso Pisa e Vecchiano a causa delle condizioni meteo. Centinaia di persone hanno già dovuto abbandonare le proprie case, cercando rifugio nei centri di accoglienza allestiti nelle palestre di Ghezzano e Pappiana per garantire la pubblica incolumità. Le autorità monitorano costantemente l’evoluzione del rogo, che ha già devastato circa 400 ettari di bosco, rendendo necessarie misure drastiche per contenere il disastro e proteggere le fasce più deboli della popolazione locale.

Viabilità interrotta e soccorsi attivi

La Strada Provinciale 30 è stata interdetta al traffico nel tratto compreso tra San Giuliano Terme e Asciano per facilitare le operazioni dei Vigili del Fuoco. Il Comune ha potenziato i servizi di assistenza attivando un nuovo punto di accoglienza presso la palestra della scuola primaria di Pappiana, dedicato specificamente a persone anziane e soggetti non autosufficienti.

Allerta fumo e monitoraggio meteo

Le previsioni meteorologiche indicano che il fumo potrebbe scendere di quota nelle prossime ore, spinto dalle correnti d’aria radenti al suolo. La Prefettura di Pisa raccomanda agli abitanti di San Giuliano, Vecchiano e del capoluogo di tenere le finestre rigorosamente chiuse. Sul campo restano attive decine di operatori del sistema antincendi boschivi, supportati dai mezzi aerei impegnati a contrastare l’avanzata delle fiamme favorita dal forte grecale.