India, nessuna emergenza carburanti: il governo assicura scorte sufficienti e rafforza i controlli

L’India rassicura il mercato interno e internazionale sulla stabilità delle forniture energetiche. Il ministero del Petrolio e del gas naturale indiano ha dichiarato che il Paese “dispone di scorte di benzina e gasolio più che sufficienti a soddisfare ogni esigenza interna, sia al dettaglio che industriale”, escludendo qualsiasi rischio legato all’approvvigionamento di carburanti. La presa di posizione arriva in un momento in cui il tema della sicurezza energetica e della disponibilità di prodotti petroliferi resta centrale per molte economie globali. New Delhi ha quindi voluto chiarire che non esistono criticità strutturali nella distribuzione interna e che il sistema di raffinazione nazionale continua a operare a pieno regime.

L’India tra i maggiori raffinatori mondiali

Nel dettaglio, il ministero ha ricordato che l’India è oggi il quarto raffinatore al mondo, con una capacità installata pari a 258,1 milioni di tonnellate all’anno distribuite in 22 raffinerie operative. Un dato che conferma il peso strategico del Paese nel mercato energetico internazionale e la sua crescente centralità nella filiera dei prodotti raffinati.

Secondo i dati ufficiali, il consumo interno di prodotti petroliferi nell’anno fiscale 2025-26 ha raggiunto 243,2 milioni di tonnellate. Parallelamente, le esportazioni di prodotti raffinati hanno toccato quota 61,5 milioni di tonnellate nello stesso periodo, consolidando il ruolo dell’India come uno dei maggiori esportatori globali del settore.

Il dicastero ha ribadito con fermezza che “non sussiste alcun problema di approvvigionamento”, sottolineando come il ministro Hardeep Singh Puri sia “in costante coordinamento con le compagnie petrolifere statali, i governi statali e le associazioni di categoria per garantire le forniture”.

Prezzi calmierati e pressioni sul mercato interno

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione dei prezzi dei carburanti sul mercato nazionale. Il governo ha spiegato che, su propria indicazione, le compagnie petrolifere statali hanno evitato di trasferire integralmente sui consumatori interni gli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

Questa politica di contenimento ha però generato distorsioni nei canali di distribuzione. Secondo quanto riferito dal ministero, alcuni consumatori industriali starebbero infatti approfittando del differenziale di prezzo tra il mercato industriale e quello al dettaglio.

La nota evidenzia che alcuni operatori “che dirottano i loro acquisti dal canale industriale al distributore al dettaglio” si stanno appropriando di questo “margine di sicurezza” a scapito dei cittadini comuni.

Il fenomeno ha spinto le autorità ad aumentare il livello di vigilanza per evitare squilibri nella distribuzione di benzina e gasolio, soprattutto nelle aree a maggiore domanda industriale.

Rafforzati i controlli contro accaparramenti e stoccaggi non autorizzati

Per contrastare pratiche speculative e garantire la regolarità del mercato, il governo indiano ha chiesto alle associazioni di settore di sensibilizzare i propri membri sull’utilizzo corretto dei canali di approvvigionamento.

Allo stesso tempo, gli Stati e i Territori dell’Unione sono stati invitati a intensificare le verifiche contro accaparramenti, stoccaggi non autorizzati e deviazioni dei prodotti petroliferi. L’obiettivo è impedire che eventuali anomalie distributive vengano interpretate come segnali di una carenza di carburante.

Il ministero ha inoltre invitato a fare riferimento esclusivamente alle informazioni ufficiali, chiarendo che le tensioni registrate derivano da un differenziale di prezzo e non da una mancanza di disponibilità energetica.

Il ruolo strategico dell’India nel mercato energetico globale

I numeri diffusi dal governo confermano la crescente importanza dell’India nel panorama energetico internazionale. La combinazione tra elevata capacità di raffinazione, forte domanda interna e volumi consistenti di esportazione rende il Paese uno degli attori chiave nel commercio mondiale di prodotti petroliferi raffinati.

La rassicurazione ufficiale punta quindi a evitare speculazioni e timori sul fronte delle forniture, mentre New Delhi continua a mantenere una strategia di equilibrio tra stabilità dei prezzi interni, sicurezza energetica e competitività sui mercati globali.

In questo contesto, il messaggio del governo resta netto: le scorte di carburanti sono adeguate, la rete di distribuzione è operativa e “non sussiste alcun problema di approvvigionamento”.