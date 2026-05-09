Indonesia, i soccorritori trovano il corpo di una delle vittime mentre continua l’eruzione del vulcano Dukono

Oggi i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna indonesiana rimasta coinvolta nell’eruzione del vulcano Dukono, sulla remota isola indonesiana di Halmahera, avvenuta il giorno prima. Le operazioni di ricerca continuano per ritrovare i corpi di due cittadini singaporiani, hanno riferito le autorità. Gli escursionisti deceduti erano tra i 20 che si erano avventurati sulla cima del vulcano, alto 1.355 metri, ignorando le norme di sicurezza e che sono rimasti bloccati quando il Dukono è eruttato la mattina di venerdì 8 maggio, sprigionando una densa colonna di cenere alta circa 10 chilometri.

Le ricerche

La donna, identificata dalle autorità solo come Enjel e nota come escursionista locale, è stata localizzata nel pomeriggio locale di sabato a circa 50 metri dal bordo del cratere principale, ha dichiarato Iwan Ramdani, responsabile dell’ufficio locale di ricerca e soccorso. La posizione dei corpi di due alpinisti singaporiani rimane sconosciuta e le squadre di soccorso continuano le operazioni in un contesto di elevata attività vulcanica, ha affermato.

“Le operazioni di soccorso si sono svolte in una situazione che ha richiesto un attento calcolo e una strategia di evacuazione ben pianificata“, ha dichiarato Ramdani. “Abbiamo tenuto conto della potenziale escalation dell’attività vulcanica e della sicurezza di tutto il personale”.

Ore dopo l’eruzione, 17 alpinisti sono stati evacuati in sicurezza, tra cui sette cittadini singaporiani e due indonesiani che si sono poi uniti alle operazioni di soccorso e hanno fornito informazioni sui percorsi di arrampicata delle vittime prima dell’eruzione. Dieci degli evacuati hanno riportato ustioni lievi. Le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto oltre 100 persone supportate da droni, sono riprese sabato mattina presto, concentrandosi su un’area di 700 metri quadrati dove sono stati trovati indizi durante le precedenti ricerche, nonostante il terreno pericoloso e le eruzioni in corso, secondo Ramdani.

Una sfida contro il tempo e il vulcano

Ha affermato che i soccorritori stanno dando la priorità alla sicurezza perché l’attività vulcanica del Dukono rimane elevata. “La sfida principale in questa operazione di ricerca è che stiamo correndo contro il tempo a causa delle eruzioni in corso”, ha dichiarato Ramdani in un videomessaggio. “Quando le autorità dichiarano le condizioni sicure, ci avviciniamo all’area del cratere, ma quando si verifica un’eruzione, dobbiamo immediatamente mettere in sicurezza tutto il personale di ricerca da potenziali pericoli”.

Diverse eruzioni

L’agenzia vulcanologica indonesiana ha segnalato diverse eruzioni tra sabato mattina presto e la tarda mattinata, con colonne di cenere che si sono innalzate fino a 3.000 metri sopra il cratere. Durante la notte sono state osservate anche eruzioni laviche da un posto di monitoraggio vicino al vulcano. Il Monte Dukono si trova al secondo livello di allerta più alto dal 2008.

Le autorità hanno imposto una zona di esclusione di quattro chilometri intorno al cratere attivo nel dicembre 2024. Le autorità locali hanno formalmente chiuso tutti i sentieri escursionistici per il Monte Dukono ad aprile e hanno rafforzato il divieto in seguito all’incidente di venerdì. L’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri ha avvertito che l’ingresso nelle zone riservate potrebbe comportare sanzioni legali. L’agenzia ha esortato gli alpinisti e gli operatori turistici a rispettare le raccomandazioni di sicurezza, sottolineando che restrizioni simili si applicano a decine di altri vulcani attivi in ​​tutto il Paese, attualmente a livelli di allerta elevati. L’Indonesia, una nazione con oltre 270 milioni di abitanti, si trova lungo l’”Anello di Fuoco” del Pacifico e ospita più di 120 vulcani attivi.