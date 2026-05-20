Italia e India rafforzano la cooperazione sui minerali critici: le parole di Pichetto

Nel contesto del vertice intergovernativo Italia-India, è stato firmato un Memorandum of Understanding tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal sen. Adolfo Urso, e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresentato dall’on. Gilberto Pichetto, in collaborazione con il Ministero delle Miniere indiano. L’intesa, sottoscritta alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Primo Ministro della Repubblica dell’India, Narendra Modi, punta a definire un quadro di cooperazione strategica nel settore dei minerali critici.

L’accordo si inserisce nel solco dell’Accordo bilaterale tra Italia e India sulla cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, siglato a Nuova Delhi il 28 novembre 2003, e rappresenta un avanzamento concreto nei rapporti tra i due Paesi, elevandoli a un partenariato strategico speciale.

Un memorandum strategico per la transizione digitale e green

“Oggi Italia e India compiono un ulteriore salto di qualità, elevando i loro rapporti a partenariato strategico speciale segnando un passo concreto verso filiere industriali più resilienti, sicure e competitive”, ha dichiarato il Ministro Urso. “Con questo Memorandum – ha aggiunto – rafforziamo una cooperazione strategica in un settore decisivo per la transizione digitale e green delle nostre industrie, che consentirà di sviluppare programmi congiunti di ricerca e sviluppo, promuovere investimenti e favorire la condivisione di competenze e tecnologie lungo l’intera catena del valore dei minerali critici, dall’esplorazione al riciclo, ambito nel quale l’Italia è leader in Europa”.

Il Memorandum punta a rafforzare una collaborazione che tocchi l’intera filiera dei minerali critici, dallo studio e sviluppo di nuove tecnologie fino alla gestione sostenibile dei processi di estrazione e riciclo. L’obiettivo dichiarato è creare catene di fornitura resilienti, sicure e innovative, in linea con le sfide globali della transizione energetica e tecnologica.

Sostenibilità e innovazione: gli obiettivi della cooperazione

“Questo Memorandum rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della cooperazione tra Italia e India su un tema strategico come quello dei minerali critici, essenziali per la transizione energetica e tecnologica”, ha dichiarato il Ministro Pichetto. “L’intesa consolida un approccio condiviso orientato alla sostenibilità, alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo di filiere innovative e resilienti. La collaborazione con l’India consentirà inoltre di valorizzare competenze, ricerca e tecnologie avanzate, promuovendo modelli di estrazione, lavorazione e riciclo sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico”.

La partnership mira a consolidare un quadro strategico che favorisca progetti condivisi nei settori economico, tecnologico, sociale e ambientale, rendendo le filiere di approvvigionamento più robuste e competitive.

Dettagli operativi del memorandum

Il Memorandum of Understanding prevede la definizione di un quadro di riferimento per iniziative congiunte finalizzate all’esplorazione, estrazione, approvvigionamento, lavorazione e riciclaggio sostenibile dei minerali critici. Particolare attenzione è riservata alla resilienza della catena di fornitura, elemento chiave per garantire stabilità e sicurezza nelle filiere strategiche.

Il testo dell’intesa stabilisce anche le modalità operative per la cooperazione, aprendo la possibilità di costituire un Gruppo di lavoro congiunto, che supervisionerà lo sviluppo di progetti comuni e favorirà lo scambio di conoscenze, competenze e tecnologie avanzate tra Italia e India.

Un futuro di cooperazione strategica

Con questo passo, l’Italia e l’India consolidano la loro collaborazione in un settore cruciale per le sfide future dell’industria digitale e green, posizionandosi come protagonisti nella creazione di filiera sostenibili, sicure e innovative. Il Memorandum rappresenta quindi non solo un accordo tecnico, ma un segnale concreto dell’avanzamento del partenariato strategico tra i due Paesi, pronto a generare benefici economici, tecnologici e ambientali su scala internazionale.