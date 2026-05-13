La Cina sperimenta per la prima volta un embrione umano artificiale nello spazio

La Cina ha avviato il primo esperimento spaziale al mondo con un embrione artificiale umano, con l’obiettivo di raccogliere dati utili sulla presenza umana di lungo periodo nello spazio. Lo ha riferito l’agenzia Xinhua, citando il Centro per l’utilizzo dello spazio della tecnologia e dell’ingegneria dell’Accademia Cinese delle Scienze. I campioni sperimentali di embrioni artificiali umani, trasportati nello spazio dalla navetta cargo Tianzhou-10, sono stati collocati nel modulo sperimentale della Stazione spaziale cinese. L’embrione artificiale utilizzato nell’esperimento è una struttura creata da cellule staminali che somiglia a un embrione naturale, ha spiegato Xinhua.

“L’esperimento sta andando molto bene”, ha detto Yu Leqian, responsabile del progetto scientifico sugli embrioni artificiali nello spazio, citato dall’agenzia. Secondo Yu, l’esperimento è destinato a studiare questioni legate alla permanenza umana di lungo periodo nello spazio, alla sopravvivenza e alla riproduzione. “Questo non è un vero embrione umano e non ha la capacità di svilupparsi in un individuo. Tuttavia, può servire come modello per studiare lo sviluppo umano iniziale”, ha affermato il ricercatore.

Dopo il completamento dell’esperimento, previsto in cinque giorni, i campioni di embrione artificiale umano saranno congelati e riportati sulla Terra per un successivo confronto con campioni studiati contemporaneamente nei laboratori a terra, ha aggiunto Yu.

Cosa ci si attende dalla missione

“Ci auguriamo che, confrontando lo sviluppo di campioni prelevati nello spazio e sulla Terra, si possano identificare i fattori che influenzano la crescita embrionale umana precoce nell’ambiente spaziale e affrontare i rischi e le sfide che gli esseri umani potrebbero incontrare durante una permanenza prolungata nello spazio”, ha affermato Yu. Si prevede che la missione contribuirà a definire un quadro tecnico per lo studio dello sviluppo di embrioni artificiali nello spazio. Inoltre, confrontando lo sviluppo nello spazio e sulla Terra, la ricerca potrebbe anche rivelare quali malattie sono legate ad anomalie nelle prime fasi dello sviluppo embrionale, ha aggiunto il ricercatore.

Consegnati rifornimenti alla Stazione spaziale cinese

La Cina ha lanciato la sonda Tianzhou-10 lunedì 11 maggio dal sito di lancio spaziale di Wenchang per consegnare rifornimenti alla sua stazione spaziale in orbita. Oltre agli embrioni umani artificiali, il carico trasportava 41 progetti di esperimenti scientifici spaziali, tra cui embrioni di pesce zebra ed embrioni di topo.