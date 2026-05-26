La Luna e un astro luminoso come 12mila Soli: stasera evento imperdibile

Guardando verso il firmamento al tramonto di oggi, 26 maggio, ci troveremo di fronte a un vero e proprio spettacolo astronomico impossibile da ignorare. La Luna, illuminata all’83% nella sua fase crescente, si posizionerà a poco meno di 40 gradi sopra l’orizzonte, precisamente in direzione Sud, a un’altezza pari a circa 4 pugni chiusi sovrapposti. Proprio alla sua sinistra spiccherà una brillante luce bianco-azzurra: si tratta di Spica, l’astro più luminoso che domina la costellazione della Vergine.
I segreti di Spica
Quella che a occhio nudo ci appare come un unico e scintillante punto di luce, in realtà nasconde una natura ben più complessa. Spica è infatti un sistema binario composto da 2 stelle colossali che orbitano l’una attorno all’altra completando un giro ogni 4 giorni. Insieme, queste giganti cosmiche sprigionano una luminosità impressionante, pari a più di 12mila Soli. Con l’ausilio di un semplice binocolo o di un piccolo telescopio, lo spettacolo si arricchisce ulteriormente puntando l’obiettivo verso la superficie lunare. Lungo la linea d’ombra che separa il giorno dalla notte, si potrà scorgere un arco di luce creato dai raggi solari che colpiscono le vette dei Montes Jura, catena montuosa situata all’estremità Nord/Ovest del Mare Imbrium.
Verso l’appuntamento con la Luna Blu
Spostando lo sguardo verso l’equatore del satellite, sarà possibile individuare il cratere Copernico, una formazione larga 93 km circondata da striature luminose di materiale espulso durante il violento impatto che lo ha generato. Scendendo lungo la linea che divide la luce dall’oscurità si arriva infine vicino al Polo Sud lunare, la zona prevista per l’atterraggio della futura missione Artemis IV nel 2028. Nel corso della notte, la Luna sembrerà scivolare lentamente verso Spica, prima che entrambi gli oggetti tramontino a Ovest nelle prime ore del 27 maggio. La sera successiva, il nostro satellite si troverà in basso a sinistra rispetto alla stella, continuando la sua traiettoria orbitale. Questo cammino la porterà, il 31 maggio, a incontrare la supergigante rossa Antares nella costellazione dello Scorpione, proprio in concomitanza con la seconda Luna piena del mese, popolarmente conosciuta come “Luna Blu“.