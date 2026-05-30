La massiccia esplosione del razzo Blue Origin avvantaggia Elon Musk nella corsa allo spazio

L’esplosione di un razzo di Blue Origin su una piattaforma di lancio a Cape Canaveral, avvenuta giovedì 28 maggio, potrebbe avere ripercussioni a catena sull’intero programma spaziale statunitense e implicazioni a lungo termine per la corsa contro la Cina per riportare gli astronauti sulla Luna. Già da tempo, i funzionari statunitensi nutrivano dubbi sulla capacità dei produttori privati ​​di razzi di eseguire le complesse procedure necessarie per il ritorno dell’uomo sulla superficie lunare. Ora, una delle principali opzioni potenziali è andata in fiamme, senza alcuna previsione sui tempi di ripristino. Il razzo New Glenn di Blue Origin era considerato una valida alternativa al programma Starship di SpaceX, ancora da collaudare, e un pilastro della capacità del Paese di realizzare i piani per il ritorno sulla Luna prima della fine del secondo mandato del Presidente Donald Trump.

“Ci dava ottimismo il fatto di avere diverse opzioni a disposizione“, ha affermato Garrett Reisman, ex astronauta della NASA e professore di ingegneria astronautica presso l’Università della California del Sud. “Ora, con questo incidente, potremmo non tornare ad avere diverse opzioni per un po’ di tempo”.

Nel frattempo, l’esplosione del New Glenn ha rallentato le ambizioni di Amazon di competere con SpaceX nel settore dell’internet satellitare. Il razzo avrebbe dovuto presto portare in orbita terrestre bassa 48 satelliti per Amazon, potenziando la costellazione di satelliti a banda larga del colosso dell’e-commerce.

In breve, la catastrofica esplosione apre la strada al dominio di Elon Musk nello spazio, rendendo il governo statunitense e molti consumatori più dipendenti dai servizi di SpaceX in vista della sua imponente IPO, che si preannuncia come la più grande della storia. “Questo lascia alla NASA solo la Starship [di SpaceX]”, ha concluso Reisman.

L’esplosione del New Glenn

Il razzo New Glenn è esploso sulla sua piattaforma di lancio intorno alle 21:00 locali di giovedì, creando una gigantesca palla di fuoco che ha rapidamente avvolto il complesso di lancio, tingendo il cielo notturno di arancione e bianco. Il proprietario di Blue Origin, Jeff Bezos, ha dichiarato che tutto il personale era al sicuro, aggiungendo: “una giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che deve essere ricostruito e torneremo a volare”. L’azienda produttrice di razzi ha affermato di aver “riscontrato un’anomalia durante il test a caldo [di giovedì]” e che avrebbe fornito aggiornamenti non appena disponibili. Venerdì, ha avvertito che i detriti dell’esplosione avrebbero potuto raggiungere la costa e ha invitato la popolazione a non toccarli né avvicinarsi, ma a segnalarne la posizione.

Le dimensioni dell’esplosione hanno suscitato paragoni con il fallimento del razzo sovietico N1 nel 1969, una delle più grandi esplosioni non militari mai registrate. Poiché il New Glenn era carico di propellente, ha spiegato Reisman, immagazzinava un’enorme energia. “I razzi che esplodono in volo in genere producono un’esplosione molto più piccola perché hanno consumato il propellente“, ha detto. “L’unica altra esplosione di un razzo sulla piattaforma di lancio che sarebbe stata più grande è stata quella del razzo sovietico N1. Questa è probabilmente la più grande che abbiamo mai avuto”. L’enorme palla di fuoco “dimostra la quantità di carburante presente in questi razzi di grandi dimensioni“, ha affermato Lori Garver, ex vice amministratrice della NASA.

A rischio il programma Artemis

La battuta d’arresto mette a rischio l’ambizioso programma Artemis, che prevede l’allunaggio di esseri umani durante il mandato di Trump, il che aumenta la possibilità che Trump perda interesse e sostegno per la NASA, ha affermato Todd Harrison, ricercatore senior specializzato in politica spaziale presso l’American Enterprise Institute.

Blue Origin e SpaceX stanno costruendo moduli di atterraggio lunari concorrenti, il componente necessario per l’eventuale allunaggio umano previsto per il 2028, nell’ambito della missione Artemis IV. Anche prima dell’esplosione, tale programma appariva audace ad alcuni osservatori esterni. “Entrambi i progetti sono in ritardo per diverse ragioni”, ha affermato Harrison. “Sembrava che Blue Origin fosse sul punto di recuperare e superare SpaceX, arrivando ad avere un lander lunare pronto per prima. Ora non è più così”.

Avere il lander pronto per il 2027, anno in cui era previsto che Artemis III testasse le manovre tra una capsula con equipaggio e uno o entrambi i lander lunari commerciali in orbita terrestre bassa, sembra ora sempre più un “sogno irrealizzabile” per Blue Origin, ha aggiunto Harrison.

Anche il più recente test di Starship di SpaceX, il “Volo 12”, non è stato un successo completo a causa di alcuni guasti ai motori durante il volo, ha spiegato Harrison. La Federal Aviation Administration ha bloccato Starship a terra in attesa di un’indagine condotta da SpaceX.

Le riparazioni potrebbero essere molto lunghe

Il punto cruciale per la fattibilità di New Glenn è la rapidità con cui sarà possibile recuperare l’unica piattaforma di lancio e rimetterla in funzione, hanno affermato gli esperti. “Non dovranno solo condurre un’indagine sulle cause profonde per capire cosa è successo al razzo, ma dovranno anche ricostruire la piattaforma di lancio, il che potrebbe richiedere mesi, forse più di un anno, a seconda dell’entità del danno”, ha detto Harrison.

Garver ha affermato che è difficile prevedere quanto tempo ci vorrà per ricostruire la piattaforma di lancio, ma che i danni sembrano ingenti e che la ricostruzione potrebbe richiedere un anno o più. Ha inoltre osservato che Blue Origin sta costruendo una seconda piattaforma di lancio, ma che è ancora lontana dall’essere operativa e che ora ci si potrebbe chiedere se la soluzione più rapida per rendere operativa almeno una piattaforma di lancio sia accelerare la costruzione della nuova piuttosto che riparare quella esistente.

Blue Origin aveva in programma di lanciare in autunno il suo lander lunare Blue Moon Mark 1, un prototipo progettato per trasportare carichi utili sulla superficie lunare. L’azienda si è anche recentemente aggiudicata un contratto dalla NASA per il trasporto di rover sulla Luna.

Tuttavia, Garver ha sottolineato che se SpaceX riuscirà a rispettare le scadenze, potrà comunque mantenere in programma le future missioni Artemis.

Reisman, l’ex astronauta che ha ricoperto il ruolo di direttore delle operazioni spaziali presso SpaceX, ha espresso un cauto ottimismo. Ha affermato che i danni alla piattaforma di lancio non sembravano così gravi come inizialmente temeva, sottolineando che le aree maggiormente colpite sono la distruzione di una torre parafulmine e la grave deformazione di un altro componente chiamato “transporter erector”. “Vedendo quell’enorme esplosione, mi aspettavo di peggio“, ha aggiunto.