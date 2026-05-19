La prima analisi sull’epidemia di Hantavirus a bordo della Mv Hondius: virus probabilmente introdotto prima dell’imbarco

La nave da crociera Mv Hondius, gestita dalla compagnia olandese Oceanwide Expeditions, è al centro dell’attenzione internazionale dopo la tragica morte di tre passeggeri a causa di hantavirus, un virus raro e potenzialmente letale. Secondo le prime dichiarazioni ufficiali della compagnia, “tutto lascia intendere che il virus sia stato introdotto prima dell’imbarco e non abbia avuto origine a bordo della nave stessa”, precisando che questa conclusione si basa sulle informazioni mediche attualmente disponibili, comprese le linee guida degli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle autorità sanitarie locali.

La posizione ufficiale di Oceanwide Expeditions

Remi Bouysset, Ceo di Oceanwide Expeditions, ha voluto chiarire i fatti in un comunicato stampa: “in questa fase, non vi è alcuna indicazione che la fonte dell’infezione sia collegata alle condizioni della nave o alle operazioni di bordo di Oceanwide Expeditions”. L’azienda sottolinea quindi che, sulla base delle evidenze attuali, l’epidemia di hantavirus non sembra derivare da problemi legati alla nave stessa, ma piuttosto da un’introduzione del virus precedente alla partenza dei passeggeri.

L’hantavirus è noto per la sua rarità e per la mancanza di vaccini o trattamenti specifici. Questo fattore rende particolarmente delicata la gestione dei casi a bordo di navi da crociera, dove il rischio di diffusione può destare preoccupazioni, anche se gli esperti rassicurano sul fatto che il contagio tra esseri umani è estremamente raro. L’OMS ha sottolineato che l’epidemia a bordo della Mv Hondius non rappresenta una ripetizione della pandemia di Covid-19, tranquillizzando il pubblico internazionale.

Quarantena e gestione dell’equipaggio

La nave da crociera Mv Hondius è attraccata ieri nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove il piccolo equipaggio dovrà affrontare settimane di quarantena. Le autorità sanitarie locali stanno monitorando attentamente la situazione, adottando protocolli di sicurezza rigorosi per prevenire qualsiasi possibile diffusione dell’hantavirus.

Questa vicenda mette in luce la necessità di controlli sanitari accurati prima dell’imbarco dei passeggeri, soprattutto per virus rari ma potenzialmente mortali come l’hantavirus. La dichiarazione di Oceanwide Expeditions mira a rassicurare il pubblico sull’assenza di responsabilità delle operazioni di bordo, mentre le autorità sanitarie internazionali continueranno a seguire da vicino la situazione.