La prossima missione lunare cinese punta al Polo Sud della Luna: i dettagli di Chang’e-7

La missione di esplorazione lunare cinese Chang’e-7, il cui lancio è previsto per la seconda metà del 2026, condurrà indagini ambientali e sulle risorse del Polo Sud della Luna e promuoverà la cooperazione internazionale, ha dichiarato oggi la China Manned Space Agency (CNSA). La missione Chang’e-7 adotterà un approccio esplorativo completo che comprenderà orbite, atterraggi e rover, ha affermato Zhang Jingbo, portavoce dell’agenzia, durante una conferenza stampa tenutasi prima del lancio della missione con equipaggio Shenzhou-23, previsto per domenica dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nordoccidentale.

Ad aprile di quest’anno, la sonda lunare Chang’e-7 è stata consegnata al sito di lancio nella provincia insulare meridionale di Hainan, dove sono in corso i preparativi pre-lancio. Tutti i lavori correlati stanno procedendo regolarmente come previsto, ha aggiunto Zhang.

Obiettivo allunaggio con equipaggio entro il 2030

Oltre alla missione lunare senza equipaggio, la Cina punta a un allunaggio con equipaggio entro il 2030. Secondo Zhang, il Paese ha integrato i suoi attuali sforzi per l’allunaggio con equipaggio e l’esplorazione lunare senza equipaggio in un unico progetto di esplorazione lunare.

All’inizio di quest’anno, la Cina ha condotto con successo un test di dimostrazione e validazione a bassa quota per il sistema missilistico Lunga Marcia 10, insieme a un test di interruzione del volo a pressione dinamica massima per il sistema spaziale con equipaggio Mengzhou. Questi test hanno gettato solide basi per lo sviluppo di un futuro sistema di trasporto spazio-Terra riutilizzabile con equipaggio e per l’allunaggio con equipaggio, ha aggiunto Zhang.

La Cina continuerà a organizzare e completare le missioni chiave come previsto, tra cui un volo di verifica tecnica del Lunga Marcia 10, nonché i voli inaugurali di Mengzhou e del modulo lunare Lanyue, ha affermato il portavoce.