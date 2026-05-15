Maldive, Farnesina: al via il recupero dei corpi dei sub italiani

Sono iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani deceduti ieri. L’ambasciatore d’Italia a Colombo, competente anche per l’arcipelago delle Maldive, è giunto da poche ore a Malé e nelle prossime ore incontrerà i responsabili della guardia costiera locale, che ha già inviato mezzi navali sul luogo dell’incidente. Sul posto operano sommozzatori della guardia costiera e della polizia, affiancati da un esperto sub italiano che aveva già collaborato con le autorità nelle fasi iniziali delle ricerche. Secondo quanto riferito in una nota della Farnesina, le condizioni meteo avverse potrebbero ancora ostacolare l’avvio delle operazioni di recupero. Tuttavia, in attesa di un miglioramento del tempo, è prevista una prima immersione esplorativa per individuare i possibili punti di accesso alla grotta in cui si è verificata la tragedia.