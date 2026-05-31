Maltempo al Nord Italia: temporali in estensione, attenzione anche su Milano

Una serata temporalesca sta interessando gran parte del Nord Italia, con fenomeni che si sono sviluppati progressivamente a partire dalle aree alpine occidentali e che, nelle ore successive, hanno coinvolto più settori del territorio settentrionale. La situazione meteorologica resta dinamica, con temporali in movimento e nuove aree potenzialmente esposte al peggioramento. Tra le zone da monitorare rientra anche Milano, che a breve potrebbe essere coinvolta dall’estensione dei fenomeni temporaleschi già presenti su diverse aree del Nord. L’evoluzione conferma una fase di maltempo diffuso, caratterizzata da temporali localmente intensi e da un peggioramento che non riguarda un solo territorio, ma più regioni settentrionali.

Temporali sulle Alpi occidentali tra Piemonte e Lombardia

In precedenza, i primi temporali si erano sviluppati sulle Alpi occidentali, interessando l’area compresa tra Piemonte e Lombardia. Si è trattato della prima fase del peggioramento, con fenomeni inizialmente concentrati sui rilievi e sulle zone alpine, prima di una successiva estensione verso altri settori del Nord.

Il quadro meteorologico ha quindi mostrato una progressione dei fenomeni da ovest verso est, con temporali in formazione sulle aree montane e successiva attivazione di nuove celle temporalesche. La presenza di fenomeni sulle Alpi occidentali ha rappresentato il segnale iniziale di una serata instabile, destinata poi a coinvolgere altre regioni.

Coinvolta anche la Lombardia, attenzione su Milano

La Lombardia è tra le regioni interessate dall’evoluzione temporalesca della serata. Dopo i primi fenomeni nelle aree alpine e prealpine, l’attenzione si concentra anche sulla possibile estensione verso la pianura e sull’eventuale coinvolgimento di Milano.

La città potrebbe essere raggiunta a breve dai temporali che stanno interessando gran parte del Nord. L’evoluzione resta quindi da seguire con attenzione, soprattutto per il rapido spostamento dei temporali e per la possibilità di episodi localmente intensi.

Temporali anche in Friuli Venezia Giulia e Veneto

Dopo la fase iniziale sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Lombardia, i temporali hanno interessato anche il Friuli Venezia Giulia. Il peggioramento ha quindi assunto una dimensione più ampia, coinvolgendo diversi settori del Nord e confermando una distribuzione irregolare ma estesa dei fenomeni. Forti temporali nel Pordenonese.

Il passaggio dei temporali in Friuli Venezia Giulia si inserisce nel quadro di una serata caratterizzata da instabilità marcata. Le condizioni meteorologiche hanno favorito la formazione e lo sviluppo di celle temporalesche su più aree, con fenomeni in progressione e possibili nuove estensioni nelle ore successive. Anche il Veneto è stato colpito da una fase di maltempo particolarmente significativa, con un violento temporale che ha interessato il Trevigiano e l’alto Veneziano. Grandina e tuona in queste aree al momento e con raffiche di vento molto forti.

Una fase instabile su gran parte del Nord Italia

Il quadro complessivo evidenzia una fase di instabilità atmosferica su gran parte del Nord Italia. I temporali, inizialmente presenti sulle Alpi occidentali tra Piemonte e Lombardia, si sono poi manifestati anche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, dove il fenomeno più intenso ha colpito il Trevigiano e l’alto Veneziano.

La possibile estensione verso Milano rappresenta uno degli elementi principali dell’evoluzione in corso. La serata resta segnata da temporali distribuiti su più regioni, con fenomeni localmente violenti e un peggioramento che coinvolge progressivamente diverse aree del Nord.