Maltempo Calabria, l’Aspromonte sforna forti temporali: colpita l’area dello Stretto e la Piana di Gioia Tauro | VIDEO

Inizia un pomeriggio di passione in Calabria per i forti temporali pomeridiani sulla regione a causa di una spiccata instabilità atmosferica che si manifesterà diffusamente durante le ore centrali e pomeridiane della giornata. In questo momento, l’Aspromonte sta sfornando forti temporali che sconfinano nell’area dello Stretto e nella Piana di Gioia Tauro, come dimostrano le immagini della pioggia sul centralissimo Corso Garibaldi di Reggio Calabria e del temporale all’interno della Piana di Gioia Tauro. Molte località della Piana stanno sperimentando piogge incessanti, accompagnate da forti tuoni. Sono già caduti 6mm di pioggia a Cittanova e 4mm ad Antonimina-Canolo Nuovo.

Già nella giornata di ieri, la Calabria è stata colpita da nubifragi nella Locride per i forti temporali che si sono sviluppati sulle Serre; oggi i fenomeni sono previsti più forti ed estesi.

Video seguente di Mariano Nisticò

Maltempo Calabria, temporale sulla Piana di Gioia Tauro

Maltempo, pioggia a Reggio Calabria

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