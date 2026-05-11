Maltempo, forti temporali in Friuli Venezia Giulia: forte pioggia e raffiche di quasi 70km/h a Trieste

Ultimi temporali di questa lunga giornata di maltempo al Nord. Sono concentrati sul Friuli Venezia Giulia, compresa Trieste, e in misura minore anche nell’area di Venezia. Su Trieste, è in atto la tempesta perfetta, con piogge intense e vento fortissimo. I dati pluviometrici delle ultime 24 ore indicano che sulla città sono caduti 25mm di pioggia e le raffiche di vento hanno sfiorato i 70km/h. Tra gli altri dati pluviometrici più rilevanti finora nella regione, segnaliamo: 60mm a Basadella, 58mm a Codroipo, 55mm a Ronchi dei Legionari, 42mm a Ruda, 40mm a San Lorenzo, 30mm a Doberdò, 29mm a Fogliano Redipuglia, Pantianicco, 28mm a Udine, 27mm a Cividale, Mariano del Friuli, 26mm a Torviscosa, 25mm a Gradisca d’Isonzo, 24mm a Cervignano del Friuli.

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