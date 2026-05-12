Maltempo, linea temporalesca sul Nord/Est: rischio nubifragi tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Una intensa linea temporalesca sta interessando il Nord/Est italiano, muovendosi rapidamente dal Veneto orientale verso gran parte del Friuli-Venezia Giulia. Il sistema perturbato, associato al passaggio di un veloce fronte freddo, sta determinando condizioni di marcata instabilità con possibili fenomeni violenti: nubifragi, grandinate localizzate e forti raffiche di vento. Questa fase di maltempo rientra in un contesto atmosferico ancora molto dinamico. L’alta pressione rimane infatti lontana dal Mediterraneo, lasciando spazio al transito di diverse perturbazioni sull’Italia.

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