Maltempo Lombardia, forti temporali tra Milano e Bergamo: piogge intense e grandine, traffico in tilt sulla A4

Infuriano i temporali al Nord Italia. Dopo l’intensa supercella che ha prodotto nubifragi e grandine grossa a sud di Como, la Lombardia rimane bersaglio di forti nuclei temporaleschi. Continuano a rigenerarsi, infatti, forti temporali nell’area a nord di Milano fino a nord-ovest di Bergamo, che stanno generando principalmente precipitazioni abbondanti: rain rate localmente oltre i 200mm/h con il rischio di allagamenti. Massima attenzione anche alla grandine. Traffico in tilt sull’autostrada A4 a causa dell’intenso maltempo. Intanto sul Mantovano si segnalano due supercelle in moto verso est, mentre sul Piemonte orientale sono in atto altri temporali in moto verso nord-est.

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