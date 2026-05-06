Maltempo Lombardia, freddo e fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna

Mentre le province di Como e Varese facevano i conti con nubifragi e violente grandinate, la provincia più settentrionale della Lombardia era alle prese con freddo e neve in Valtellina e Valchiavenna, con crollo delle temperature in tutte le località della provincia di Sondrio. Registrata neve sul Passo dello Spluga con fondo scivoloso segnalato sulla sommità del Passo del Bernina e anche sul Foscagno. A Madesimo e Livigno freddo invernale con massime di +6°C. In serata, ha iniziato a nevicare anche appena sopra Livigno.

Difficoltà per neve e nebbia sui passi alpini

La neve era prevista sulle Alpi fra i 1800 e i 2000 metri, e infatti ha fatto capolino nella giornata di oggi a partire dal pomeriggio, quando sono scattati i primi alert via chat fra coloro che sono soliti affrontare i passi alpini per lavoro. Il primo avvertimento è giunto in relazione al transito sul Passo dello Spluga completamente imbiancato già alle 13. Non ottimali le condizioni neppure sugli altri passi alpini, in particolare qualche difficoltà legata al fondo scivoloso per neve è stata segnalata sulla sommità del Bernina e anche sul Foscagno. Le webcam nel pomeriggio mostravano fondo innevato, ma soprattutto la nebbia, che ha dato filo da torcere agli automobilisti dal pomeriggio.

La situazione meteo è andata peggiorando in serata. Particolarmente insidiosi si sono rivelati i banchi di nebbia per chi viaggia in montagna, per cui occorre massima prudenza.

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