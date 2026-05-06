Maltempo Lombardia, grandinate folli nel Comasco: Cermenate sepolta, decine di interventi | FOTO

È stato un pomeriggio di violenti temporali in Lombardia, con il nord della regione, tra Comasco e Varesotto, colpito dai fenomeni più intensi. A farla da padrone la grandine, caduta sia in quantità abbondanti che di dimensioni notevoli. Moltissime località si sono ritrovate imbiancate quasi come fosse neve, con enormi disagi per la circolazione sulle strade, tanto che è stato necessario l’intervento dei mezzi meccanici. È il caso di Cermenate, nel Comasco, dove le strade sono state sepolte da enormi accumuli di grandine, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Si registrano anche strade allagate e visibilità ridotta dalla grandine.

Decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Il forte maltempo ha costretto i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Como e dei distaccamenti del territorio a decine di interventi in tutta la provincia. Dalle 16 circa sono stati effettuati quasi 90 interventi di soccorso tecnico urgente legati alle forti piogge, alla grandine e alle raffiche di vento che si sono abbattute soprattutto sul settore meridionale della provincia. Tra le località che hanno subito le criticità maggiori ci sono Cermenate, Carimate e Cantù. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la rimozione di ostacoli dalla carreggiata, il taglio di piante pericolanti, verifiche per danni causati dall’acqua e interventi per allagamenti. Soccorsi anche alcuni automobilisti rimasti in difficoltà sulle strade.

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