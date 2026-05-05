Maltempo Toscana: fosso esonda e blocca ambulanza a Massa, case allagate

Il maltempo che oggi ha colpito la Toscana ha causato i problemi maggiori nella zona di Massa-Carrara, dove sono caduti oltre 100mm di pioggia in circa 3 ore, causando esondazioni di fossi e allagamenti. A Massa, oltre all’allagamento della stazione cittadina, l’evento più critico c’è stato in via Bondano, dove era tracimato il vicino fosso Dalmine, riversando acqua all’interno di diverse abitazioni e bloccando l’arrivo in emergenza a sirene accese di un’ambulanza del 118 che avrebbe dovuto soccorrere un residente nella stessa via allagata. L’elevato livello dell’acqua ha impedito all’ambulanza di raggiungere l’abitazione: è stato, quindi, indispensabile l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno soccorso il paziente, trasportandolo a mano fino al mezzo di emergenza.

Allagamenti ci sono stati a Marina di Carrara, come in viale Zaccagna – con acqua alta e fogne che non scaricavano più a mare l’acqua piovana – e Prato dove ci sono stati problemi di circolazione stradale sulla Declassata.

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