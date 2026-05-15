Maltempo Trentino-Alto Adige, torna l’inverno sulle Dolomiti: neve fino a 1.200 metri e temperature in picchiata

Un improvviso blitz invernale ha imbiancato le Dolomiti in pieno maggio, dove nelle ultime ore la neve è scesa fino a quota 1.200 metri. In Alto Adige si registra un sensibile calo delle temperature, sia nei fondovalle sia in alta quota, mentre il maltempo ha riportato scenari pienamente invernali anche nel vicino Trentino. In alcune aree oltre i 2.000 metri si sono accumulati tra i 15 e i 17 cm di neve fresca. Nonostante le precipitazioni, i principali passi dolomitici rimangono percorribili, mentre restano chiusi il Passo dello Stelvio e il Passo del Rombo. Quest’ultimo era stato riaperto con largo anticipo soltanto mercoledì scorso, prima della nuova ondata di freddo che ne ha imposto nuovamente la chiusura. Temperature in netto calo anche a Bolzano, dove la minima notturna si è fermata a +7°C. Nelle località montane attorno ai 1.000 metri il termometro non supera i 5-6°C, mentre oltre i 3mila metri si registrano valori compresi tra -10 e -12°C.

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