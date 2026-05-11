Maltempo Veneto: doppio arcobaleno con fulmine e mammatus infuocati nei cieli sul veronese | FOTO

Dopo la violenta tempesta a carattere temporalesco che nel tardo pomeriggio ha attraversato anche il Veneto, i cieli sul veronese hanno letteralmente regalato uno spettacolo da manuale di meteorologia. Sull’area di Isola della Scala è comparso un nettissimo doppio arcobaleno, mentre un fulmine a nuvola-nuvola lo ‘tagliava’ lateralmente, regalando una scena rarissima. Pochi minuti dopo, spostandosi verso la zona di Montecurto, la parte posteriore della cella temporalesca ha mostrato estesi mammatus, perfettamente scolpiti sotto l’incudine del temporale e infiammati dalle tonalità arancioni e dorate del tramonto. Il contrasto tra la base scurissima del cumulonembo e le sacche luminose, sospese sopra vigneti e case di campagna, racconta la classica fase di dissipazione dei sistemi temporaleschi più intensi sulla Pianura Padana.

Un tramonto stile ‘Plains americane‘ che sintetizza negli scatti postati sulla pagina ‘Tornado in Italia‘ tutta la potenza e la bellezza dei temporali primaverili.

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