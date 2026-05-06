Maltempo Veneto, supercella devasta la Bassa Veronese: violenta grandinata imbianca Legnago, strade trasformate in un tappeto di ghiaccio | FOTO

Una violenta grandinata ha colpito la Bassa Veronese nel tardo pomeriggio odierno, trasformando in pochi minuti le strade di Legnago in un ‘tappeto’ di ghiaccio. Il temporale, nato come un normale rovescio primaverile, si è rapidamente intensificato fino a evolvere in un sistema temporalesco di tipo supercellulare, capace di scaricare in poco tempo una quantità impressionante di grandine. Subito dopo il passaggio del nucleo più intenso, la scena che si presentava agli abitanti era surreale: marciapiedi, carreggiate e cortili completamente imbiancati, come dopo una nevicata improvvisa fuori stagione.

Diversi gli automobilisti colti di sorpresa nel pieno dell’ora di rientro dal lavoro, con la visibilità ridotta e l’asfalto reso viscido da uno spesso strato di chicchi di ghiaccio, che in alcuni punti raggiungevano diversi centimetri di accumulo. In varie zone della Bassa Veronese si sono registrati rallentamenti e brevi disagi alla circolazione.

Episodio, questo, causato da una marcata instabilità atmosferica che in queste ore interessa gran parte del Centro-Nord, con lo sviluppo di temporali intensi e fenomeni localmente violenti. L’afflusso di aria più fresca in quota, in contrasto con masse d’aria più miti e umide nei bassi strati, ha creato le condizioni ideali per la nascita di celle temporalesche molto organizzate, in grado di generare rovesci intensi, colpi di vento e grandinate come quella che ha colpito la Bassa Veronese.

Una supercella è un tipo di temporale particolarmente intenso e organizzato, molto più severo e duraturo dei temporali cosiddetti “normali”. A differenza di un classico temporale, al suo interno c’è una specie di “vortice” di aria che sale e ruota su sé stessa, chiamato mesociclone: immaginate una gigantesca colonna d’aria calda e umida che viene risucchiata verso l’alto e allo stesso tempo gira come una trottola.

Questa rotazione nasce perché i venti cambiano velocità e direzione con l’altezza (wind shear): così la corrente ascensionale si inclina, si mette a ruotare e il temporale riesce ad autoalimentarsi per ore, invece di ‘spegnersi’ in 30–60 minuti come una cella ordinaria.

Proprio grazie a questa struttura interna complessa, la supercella è tra i temporali più pericolosi: può produrre grandine grossa, piogge torrenziali, raffiche di vento molto forti e, nelle situazioni più estreme, anche tornado. Viene spesso definita “la regina dei temporali” perché è rara, ma quando si forma è in grado di provocare danni importanti lungo il suo percorso, mantenendosi attiva anche per decine di chilometri.

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