Missione SMILE, Urso celebra il volo di Vega C e la nuova era di Avio: “un altro successo del Made in Italy”

Il successo del recente lancio del vettore Vega C dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, segna una tappa fondamentale per l’industria aerospaziale italiana e ridefinisce gli equilibri della gestione dei voli commerciali europei. Il razzo, assemblato dall’italiana Avio Spa per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, ha completato con successo la sua missione all’alba, portando in orbita il satellite scientifico SMILE. Questo traguardo rappresenta un punto di svolta geopolitico e industriale, offrendo una dimostrazione concreta della capacità tecnologica nazionale nel comparto orbitale. L’operazione consolida la leadership del nostro Paese e avvia un percorso di profonda trasformazione nelle dinamiche di accesso allo spazio continentale.

La nuova autonomia di Avio e il ruolo strategico nazionale

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, nonché Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della missione, sottolineando la rilevanza strategica dell’evento per l’intero sistema Paese. Il Ministro ha evidenziato come il lancio segni l’inizio di una nuova fase operativa e commerciale, dichiarando: “Questo volo rappresenta il debutto ufficiale di Avio come operatore diretto e autonomo per la gestione commerciale e tecnica dei lanci della famiglia Vega, subentrando progressivamente ad Arianespace: un altro successo del Made in Italy, reso possibile dagli accordi con la Francia al vertice ministeriale dell’ESA di Siviglia, grazie anche al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana“.

L’accordo internazionale e la rinnovata sinergia istituzionale posizionano l’azienda italiana in un ruolo di primo piano, garantendo una catena di sviluppo industriale autonoma e competitiva sul mercato globale. Urso ha successivamente aggiunto e specificato l’importanza geopolitica dell’operazione, definendola “una svolta che ha reso Avio più autonoma nella sua crescita operativa, rafforzando al tempo stesso la capacità industriale e tecnologica dell’Italia e contribuendo a consolidare l’autonomia strategica europea nell’accesso allo spazio e nelle grandi missioni scientifiche internazionali“.

La missione scientifica SMILE e lo studio del vento solare

Oltre al valore prettamente industriale e geopolitico, il lancio si caratterizza per l’elevato profilo scientifico del carico utile trasportato in orbita. Il vettore Vega C ha infatti rilasciato il satellite SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), un progetto nato da una collaborazione internazionale congiunta, avviata nel 2015, tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Accademia Cinese delle Scienze (CAS).

L’obiettivo primario della missione è l’analisi approfondita delle interazioni che intercorrono tra il vento solare e la magnetosfera della Terra. I dati raccolti dal satellite permetteranno agli scienziati di comprendere con maggiore precisione la natura e l’evoluzione delle tempeste solari. Questa conoscenza risulterà fondamentale per elaborare strategie di protezione avanzate, salvaguardando l’integrità delle infrastrutture tecnologiche e delle apparecchiature sia sul suolo terrestre sia in orbita, e tutelando in modo preventivo la salute degli astronauti impegnati nelle missioni spaziali.