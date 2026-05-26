Ondata di caldo in Belgio, mai un 26 maggio così caldo dal 1985: record di +30,3°C

La potente ondata di caldo in atto sull’Europa occidentale fa sentire i suoi effetti anche in Belgio, dove non si ricordava un 26 maggio così caldo dal 1985. Lo rende noto l’Istituto Meteorologico Reale del Belgio (IRM), segnalando il nuovo record di temperatura che oggi ha raggiunto i +30,3°C presso la stazione meteorologica di Uccle, nella regione di Bruxelles. David Dehenauw, responsabile delle previsioni presso l’Istituto Meteorologico Reale del Belgio (IRM), ha riferito sui social media che la temperatura, superiore ai +29,1°C, ha superato il precedente record stabilito nel 1985, più di quarant’anni fa. Tuttavia, le temperature hanno continuato a salire, raggiungendo i +30,3°C nella stessa località nel corso della giornata.

Allerta caldo almeno fino a sabato

L’Istituto Meteo ha emesso un’allerta caldo, prevedendo che le temperature insolitamente elevate persisteranno in Belgio almeno fino a sabato. L’RMI ha emesso un’allerta gialla per le province di Anversa e Limburgo, dove la colonnina arriverà a toccare +32°C. Le temperature massime varieranno dai +27-28°C nelle Ardenne, ai +30°C nella regione centrale e ai +32°C in Campine. Sulla costa, una moderata brezza marina da nord-nordest si intensificherà abbastanza rapidamente, limitando l’aumento delle temperature a massime intorno ai +25°C in spiaggia. Nell’entroterra, il vento sarà leggero da est. Domani il tempo sarà prevalentemente soleggiato con occasionali periodi di nuvolosità leggermente più accentuata. Non si escludono rovesci (possibilmente temporaleschi), soprattutto nel sud-est del Paese.