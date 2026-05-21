Petrolio, l’allarme dell’Aie: possibile “zona rossa” tra luglio e agosto

Il mercato petrolifero potrebbe entrare in una fase particolarmente critica, definita come una possibile “zona rossa”, con una carenza di offerta tra “luglio o agosto”. A lanciare l’avvertimento è stato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, intervenendo durante un evento organizzato dal think tank Chatham House. Il punto centrale dell’allarme riguarda l’assenza di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, un fattore che potrebbe incidere sugli equilibri dell’offerta globale di petrolio proprio in una fase dell’anno tradizionalmente caratterizzata da un aumento dei consumi.

La possibile carenza di offerta tra luglio e agosto

Secondo quanto affermato da Birol, il rischio è che il mercato possa trovarsi sotto pressione tra luglio o agosto, periodo in cui la domanda tende a rafforzarsi a causa dell’inizio della stagione dei viaggi. In assenza di un quadro più stabile in Medio Oriente, il settore petrolifero potrebbe dunque affrontare una fase di tensione legata alla disponibilità dell’offerta.

La prospettiva indicata dal direttore esecutivo dell’Aie richiama l’attenzione su un passaggio delicato per il mercato energetico internazionale: l’incontro tra un possibile restringimento dell’offerta e un aumento fisiologico della domanda può infatti amplificare le criticità.

Birol: con la stagione dei viaggi aumenta il consumo di petrolio

Nel suo intervento, Fatih Birol ha spiegato il meccanismo che potrebbe aggravare la situazione del mercato del petrolio nei prossimi mesi. Il direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia ha dichiarato: “il problema è che tra la fine di giugno e l’inizio di luglio comincia la stagione dei viaggi e generalmente la domanda di petrolio, il consumo di petrolio aumentano”.

La dichiarazione mette in evidenza il legame tra la stagionalità dei consumi e la tenuta dell’offerta. Con l’aumento degli spostamenti, la richiesta di carburanti e prodotti petroliferi tende infatti a crescere, creando una pressione aggiuntiva sul mercato proprio nel momento in cui le tensioni geopolitiche potrebbero rendere più fragile l’equilibrio tra domanda e disponibilità.

Il ruolo del conflitto in Medio Oriente

L’elemento geopolitico resta al centro dell’allarme. Birol ha collegato il rischio di una carenza di offerta all’assenza di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, un’area cruciale per gli equilibri energetici internazionali.

Senza una stabilizzazione del quadro regionale, il mercato petrolifero potrebbe dunque avvicinarsi a una fase di maggiore vulnerabilità. La combinazione tra tensioni geopolitiche e crescita stagionale dei consumi rappresenta il principale fattore di rischio indicato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia.

Il riferimento a una possibile “zona rossa” sintetizza il rischio di un mercato in difficoltà, in cui l’offerta potrebbe non riuscire a tenere il passo della domanda. Il periodo indicato, tra luglio o agosto, coincide con una fase dell’anno in cui i consumi energetici legati alla mobilità tendono ad aumentare.