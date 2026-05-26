Potente terremoto scuote il Cile, paura nella regione di Antofagasta: Calama senza acqua e luce, strade bloccate dalle frane | VIDEO

Un potente terremoto magnitudo 6.9 ha scosso il Nord del Cile, generando momenti di apprensione tra la popolazione. Il violento movimento tellurico è stato registrato esattamente alle 17:53, secondo il fuso orario locale, con epicentro a circa 20 km in direzione Nord/Est rispetto alla città di Calama, all’interno della regione di Antofagasta. La scossa è stata avvertita in maniera molto chiara e prolungata in almeno 4 differenti regioni del Paese, coinvolgendo direttamente le zone di Arica e Parinacota, Tarapacá, Antofagasta e Atacama. Le prime informazioni ufficiali sono state diffuse tempestivamente dal Servizio nazionale per la prevenzione e risposta ai disastri, che ha subito attivato i protocolli di sicurezza. Fortunatamente, il Servizio idrografico e oceanografico della Marina ha escluso in modo categorico qualsiasi rischio per le coste, confermando che le caratteristiche di questo evento non risultano compatibili con la potenziale formazione di onde anomale. Attualmente, le squadre di emergenza mantengono la massima allerta per monitorare il territorio e verificare l’assenza di danni alle infrastrutture o alle persone.

Calama senza acqua e luce

A Calama sono state registrate interruzioni diffuse dei servizi essenziali e il blocco di alcune strade per frane e caduta di materiali. Secondo le autorità cilene, il movimento tellurico ha lasciato senza elettricità 27mila abitazioni della città e delle aree vicine. “Stiamo monitorando le interruzioni dei servizi essenziali attualmente a Calama dopo il terremoto di 6.9 che si è registrato nella città, che ha provocato tagli all’energia elettrica e alla fornitura d’acqua“, ha detto in conferenza stampa il direttore regionale del Servizio nazionale di prevenzione e risposta ai disastri, Ricardo Munizaga. Il sisma ha causato anche il danneggiamento di una delle linee di approvvigionamento della rete idrica di Calama, lasciando senz’acqua 3mila-4mila utenti. Le autorità hanno segnalato inoltre smottamenti e caduta di materiali da alcuni rilievi, con il conseguente blocco di tratti stradali che collegano Calama alla città di San Pedro de Atacama.

L’origine dei terremoti in Cile

Il Cile si trova in una delle aree geologicamente più attive del pianeta, collocata lungo il margine convergente tra 2 grandi placche litosferiche. In questa specifica zona, la Placca di Nazca, di natura oceanica e quindi più pesante e densa, spinge costantemente verso Est e sprofonda sotto la Placca Sudamericana, che invece si muove verso Ovest. Questo continuo processo, noto in geologia come subduzione, genera un enorme accumulo di tensione elastica lungo i margini di contatto. Quando questa energia accumulata supera la resistenza meccanica delle rocce, viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche, dando origine a terremoti di elevata magnitudo come quello appena registrato a Calama. Tutta l’area andina è infatti il risultato diretto di queste imponenti forze tettoniche, responsabili della continua attività sismica e della presenza di numerosi vulcani.

I precedenti storici

La storia del Cile è profondamente segnata da eventi sismici di proporzioni enormi, rendendolo uno dei territori con la più alta frequenza di grandi terremoti al mondo. Proprio in questa nazione si è verificato il sisma più potente mai misurato dagli strumenti moderni, il celebre terremoto di Valdivia del 1960, che raggiunse una magnitudo impressionante di 9.5. Anche il Nord del Paese ha una lunga tradizione di forti scosse, dovute a periodici sblocchi dei segmenti di faglia rimasti bloccati per decenni.

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