Previsioni Meteo, tutto quello che dobbiamo sapere sul Super El Niño in arrivo: il verdetto sull’estate 2026

Il motore termico del nostro pianeta trova nel vasto Oceano Pacifico equatoriale il suo baricentro più sensibile, governato da un ciclo naturale noto come ENSO, acronimo di El Niño-Southern Oscillation. In condizioni di normalità climatica, l’atmosfera e l’oceano operano in un perfetto equilibrio dinamico chiamato circolazione di Walker. In questo scenario, i venti alisei soffiano costantemente da est verso ovest, spingendo le acque superficiali riscaldate dal sole tropicale verso l’Indonesia e l’Australia orografica. Questo imponente spostamento d’acqua calda genera una contropressione profonda lungo le coste del Sud America, richiamando in superficie acque profonde, gelide e straordinariamente ricche di nutrienti, un fenomeno vitale noto come upwelling. Fu proprio l’interruzione periodica di questo meccanismo a dare il nome al fenomeno. Nel diciannovesimo secolo, i pescatori peruviani notarono che, a intervalli di pochi anni, l’acqua oceanica diventava insolitamente calda e la pesca delle acciughe crollava verticalmente proprio in concomitanza con le festività natalizie. Battezzarono questa anomalia corrente di El Niño, in riferimento a Gesù Bambino.

Dal punto di vista strettamente geofisico, la transizione verso la fase calda dell’ENSO avviene quando gli alisei si indeboliscono progressivamente o, in casi di eccezionale intensità, invertono la loro direzione originaria. Venendo meno la spinta verso occidente, l’immensa massa di acqua calda accumulata nel Pacifico occidentale, definita in gergo scientifico warm pool, inizia a scivolare indietro verso est sotto forma di onde planetarie oceaniche, note come onde di Kelvin. Questo imponente fronte d’acqua calda sopprime letteralmente il richiamo di acque fredde profonde lungo le coste americane, modificando la distribuzione della pressione atmosferica a livello globale. Il gradiente barico tra la stazione di Tahiti e quella di Darwin in Australia si ribalta, modificando la traiettoria della corrente a getto troposferica e innescando una reazione a catena che altera i pattern di precipitazione e temperatura su scala planetaria.

L’aggiornamento ufficiale NOAA e NASA: la situazione attuale

Le più recenti misurazioni strumentali fornite dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e corroborate dai sistemi di monitoraggio satellitare della NASA indicano in modo inequivocabile che il Pacifico equatoriale sta uscendo da una fase di neutralità per entrare in una fase di rapido riscaldamento. Nel bollettino diagnostico emesso il 14 maggio, il Climate Prediction Center della NOAA ha ufficialmente formalizzato lo stato di El Niño Watch. I dati termometrici indicano che la temperatura superficiale del mare nella regione chiave denominata Niño 3.4 ha già registrato un’anomalia positiva pari a +0,4°C, mentre i settori più orientali adiacenti alle coste sudamericane mostrano già deviazioni termiche ben più marcate, superiori al grado centigrado. Questa dinamica è alimentata da una serie di intensi impulsi di vento occidentale, definiti in meteorologia westerly wind bursts, che stanno accelerando il trasferimento dell’energia termica accumulata nel sottosuolo oceanico verso la superficie.

I modelli fisico-matematici predittivi della NOAA, integrati con i dati della suite di modelli NMME, delineano uno scenario probabilistico estremamente solido per i prossimi mesi. Gli scienziati stimano un’82% di probabilità che un evento di El Niño si sviluppi pienamente nel trimestre compreso tra maggio e luglio 2026. L’estensione della proiezione sul lungo termine mostra una persistenza del fenomeno quasi matematica, con una probabilità del 96% per l’inverno 2026-2027. Gli esperti meteorologici internazionali mantengono una doverosa cautela sulla precisa intensità di picco, ma i modelli dinamici più avanzati suggeriscono che la quantità di calore intrappolata nell’oceano potrebbe alimentare un evento di magnitudo considerevole, spingendo molti climatologi a monitorare il potenziale sviluppo di un cosiddetto Super El Niño, caratterizzato da anomalie termiche superficiali stabilmente superiori ai due gradi rispetto alla media storica.

La tempistica degli sviluppi e lo smontaggio del catastrofismo estivo

L’ufficializzazione scientifica del ritorno di questo fenomeno ha purtroppo innescato, sui canali mediatici generalisti, una massiccia ondata di sensazionalismo e disinformazione. Molte testate non specializzate hanno iniziato a diffondere previsioni apocalittiche, attribuendo direttamente a El Niño il rischio di un’estate 2026 caratterizzata da temperature record e caldo torrido immediato sul continente europeo. Questa narrazione rappresenta una grave distorsione della fisica dell’atmosfera, che si scontra frontalmente con il concetto fondamentale di ritardo temporale o lag energetico. Quando l’anomalia termica oceanica si manifesta nel Pacifico durante la tarda primavera, l’accoppiamento tra l’oceano e l’atmosfera globale non avviene in modo istantaneo, ma necessita di diversi mesi per propagarsi attraverso le onde planetarie di Rossby e modificare la circolazione globale dei venti.

In base alle rigorose linee guida fornite dai climatologi della NASA, le fluttuazioni meteorologiche dell’estate del 2026 in Europa saranno determinate da dinamiche atmosferiche locali ed emisferiche del tutto indipendenti dal nascente El Niño. Ondate di calore intense o configurazioni anticicloniche subtropicali saranno il risultato della normale variabilità stagionale, esasperata dal trend di fondo del riscaldamento globale, e non dell’ENSO. Il reale impatto globale di El Niño comincerà a strutturarsi in modo coordinato soltanto a partire dall’autunno avanzato, raggiungendo il suo culmine dinamico durante la stagione fredda, specificamente nell’inverno 2026-2027. Di conseguenza, la vera impronta termica del fenomeno si rifletterà sulle medie del termometro mondiale soprattutto nel corso dell’anno 2027, che in base alla letteratura scientifica consolidata rischia di diventare uno degli anni più caldi mai registrati nella storia moderna, replicando lo schema osservato dopo i grandi eventi storici del passato.

L’enigma europeo: le ripercussioni incerte sulla penisola italiana

Se l’impatto di El Niño si manifesta con precisione quasi millimetrica in aree geografiche limitrofe al Pacifico, come le siccità in Australia o le piogge alluvionali nel deserto di Atacama, l’analisi degli effetti sul continente europeo rappresenta da sempre una delle sfide più complesse per la modellistica climatica. Le teleconnessioni atmosferiche che collegano il Pacifico tropicale all’oceano Atlantico settentrionale sono intrinsecamente deboli, non lineari e facilmente disturbate da altri indici di variabilità interna. Quando l’energia di El Niño raggiunge l’area atlantica durante la stagione invernale, la sua azione principale consiste nel modificare l’intensità e la posizione della corrente a getto meridionale, alterando il percorso delle tempeste extratropicali che si dirigono verso l’Europa.

Per quanto riguarda l’Europa meridionale e la penisola italiana, la comunità scientifica internazionale concorda sul fatto che non esiste una risposta climatica univoca o standardizzata. Storicamente, gli inverni dominati da un El Niño forte mostrano una correlazione statistica altalenante, fortemente modulata dall’interazione con la North Atlantic Oscillation (NAO). In alcune circostanze, la deviazione del flusso perturbato atlantico ha favorito inverni insolitamente miti e piovosi sul bacino del Mediterraneo, mentre in altri casi storici la stessa configurazione ha agevolato il blocco delle correnti oceaniche, spalancando la porta a discese di aria fredda di origine continentale verso l’Italia. Qualsiasi tentativo di associare matematicamente la nascita di questo El Niño a uno specifico scenario meteorologico per l’Italia nei prossimi mesi è privo di fondamento scientifico e i dati ufficiali odierni invitano alla massima prudenza interpretativa.

Le memorie della Terra: i grandi precedenti storici e i loro impatti globali

La storia della climatologia e della civiltà umana è profondamente segnata dalle impronte lasciate dai grandi eventi ENSO del passato, i cui effetti sono stati fedelmente ricostruiti grazie alla paleoclimatologia, allo studio degli anelli di accrescimento degli alberi e ai carotaggi di sedimenti marini. Gli archivi geologici dimostrano che eventi di eccezionale portata contribuirono al collasso di antiche culture precolombiane, come la civiltà Moche in Perù, devastata da alluvioni senza precedenti alternate a decenni di siccità totale. Spostandoci in epoca moderna, l’evento documentato del 1877-1878 rappresenta uno dei momenti più drammatici della storia del clima. Quell’anno, un El Niño di proporzioni colossali destabilizzò completamente il sistema dei monsoni asiatici, provocando una siccità catastrofica in India, Cina e nell’Africa sub-sahariana, un disastro ambientale che si trasformò nella Grande Carestia globale e che costò la vita a decine di milioni di persone.

Nel ventesimo secolo, la configurazione che colse la comunità scientifica del tutto impreparata fu quella del 1982-1983. In quel periodo, i sistemi di monitoraggio satellitare muovevano i primi passi e la rete oceanografica era estremamente rada, impedendo agli scienziati di rilevare il colossale riscaldamento in atto nel Pacifico fino a quando le anomalie meteorologiche non colpirono duramente il pianeta con alluvioni record in California e incendi devastanti in Australia. Quello shock scientifico spinse la NOAA e i partner internazionali a finanziare e implementare la rete TAO/TRITON, una complessa griglia di boe ancorate in pieno oceano che oggi permette di monitorare l’evoluzione termica marina in tempo reale. Successivamente, il leggendario evento del 1997-1998 venne classificato come l’archetipo del Super El Niño del ventesimo secolo, causando danni stimati in decine di miliardi di dollari in tutto il mondo e alterando la composizione chimica dell’atmosfera a causa dei colossali incendi delle foreste pluviali indonesiane. L’ultimo grande termine di paragone è rappresentato dall’episodio del 2015-2016, le cui anomalie termiche estreme si sono sommate a un livello di riscaldamento globale significativo, dimostrando come questi cicli naturali agiscano oggi come colossali amplificatori dei normali trend climatici già strutturalmente in atto nel sistema Terra.