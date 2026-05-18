Scorte di petrolio in rapida diminuzione: l’aggiornamento dell’Agenzia Internazionale dell’Energia

Le scorte commerciali di petrolio stanno diminuendo molto rapidamente a causa delle continue interruzioni delle forniture nel Golfo, legate alla guerra in Medio Oriente, nonostante il rilascio delle riserve strategiche da parte dei governi di tutto il mondo, ha dichiarato lunedì il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea), Fatih Birol. Con l’avvicinarsi della stagione dei viaggi estivi nell’emisfero settentrionale, crescono i timori di carenze di carburante, in particolare per le compagnie aeree. Gli operatori del settore hanno avvertito della possibilità di penuria di carburante per aerei nelle prossime settimane se le interruzioni delle forniture dovessero persistere.

Parlando ai giornalisti al suo arrivo a Parigi per la riunione dei ministri delle finanze del G7, Fatih Birol ha sottolineato: “le scorte commerciali stanno diminuendo… credo che si stiano esaurendo molto rapidamente ora”. Il direttore dell’Iea ha aggiunto: “abbiamo ancora diverse settimane, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che le scorse stanno diminuendo rapidamente”, avvertendo che “questa situazione non durerà per sempre”.

Il ruolo delle riserve strategiche

Per fronteggiare la crisi, i paesi stanno attingendo alle proprie riserve petrolifere e strategiche a un ritmo record. L’Iea ha coordinato il rilascio di 426 milioni di barili dalle scorte di emergenza dei suoi 32 paesi membri, precisando che circa 164 milioni di barili sono già stati prelevati.

Nonostante questi interventi, il conflitto in Medio Oriente continua a minacciare la stabilità delle forniture, con ripercussioni dirette sul mercato globale del petrolio e sul costo del carburante per consumatori e aziende.

Implicazioni per il mercato e i consumatori

Il rapido esaurimento delle scorte commerciali di petrolio ha un impatto diretto sulle previsioni di approvvigionamento per i prossimi mesi. Gli esperti evidenziano come le riserve strategiche possano mitigare solo temporaneamente l’effetto delle interruzioni, rendendo cruciale una soluzione diplomatica per la guerra in Medio Oriente.

Le compagnie aeree, in particolare, rimangono in allerta, con possibili carenze di carburante per aerei nelle settimane estive più intensive, quando la domanda di trasporto aumenta significativamente. L’allarme lanciato da Fatih Birol mette in luce la vulnerabilità del sistema energetico globale, sottolineando la necessità di strategie coordinate tra i governi e di un monitoraggio continuo delle scorte di petrolio.