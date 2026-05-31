Sospetto caso di Ebola a Cagliari: strada transennata e chiusa al traffico

Un sospetto caso di Ebola a Cagliari ha fatto scattare nel primo pomeriggio un importante dispositivo di sicurezza nel pieno centro cittadino. L’allarme è partito attorno alle 14 in via Manno, una delle strade pedonali più frequentate della città, punto di riferimento per lo shopping e passaggio quotidiano quasi obbligato per turisti, crocieristi e residenti. La strada è stata momentaneamente transennata e chiusa al traffico pedonale, interrompendo il normale via vai che caratterizza l’area durante la giornata. La misura è rimasta in vigore per diverse ore, fino alla successiva riapertura e alla ripresa della circolazione pedonale.

Serrande abbassate e centro bloccato nel pomeriggio

L’allarme ha avuto effetti immediati anche sulle attività commerciali presenti lungo la via. Le serrande dei negozi aperti a quell’ora sono state abbassate, mentre l’area veniva delimitata per consentire la gestione della situazione in sicurezza.

La chiusura di via Manno ha interessato una delle arterie più importanti del centro di Cagliari, una strada normalmente attraversata da un flusso costante di persone. Il blocco ha modificato per alcune ore il volto della zona, solitamente animata da shopping, passeggiate e spostamenti tra le principali vie del centro.

Via Manno, snodo centrale tra shopping e turismo

La rilevanza della notizia è legata anche alla posizione strategica di via Manno, che collega via Garibaldi, altra importante arteria cittadina ricca di negozi e locali, con Largo Carlo Felice e piazza Yenne, tra le aree più frequentate di Cagliari.

Si tratta di un percorso pedonale centrale, attraversato ogni giorno da cittadini, visitatori e turisti in arrivo anche dalle navi da crociera. Per questo motivo la chiusura della strada ha avuto un impatto visibile sulla mobilità pedonale e sulle attività del centro storico.

Dopo alcune ore la riapertura e il ritorno alla normalità

Solo dopo qualche ora dalla chiusura è arrivato il via libera alla riapertura di via Manno. Le transenne sono state rimosse e il passaggio pedonale è ripreso, con il ritorno graduale del consueto movimento di persone nella strada.

Il centro di Cagliari ha così recuperato la normale circolazione nel tratto interessato dall’allarme, dopo un pomeriggio segnato dalla chiusura temporanea di una delle sue vie più frequentate.