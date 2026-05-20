Spazio, Italia-India: “rafforzata cooperazione tra ASI e ISRO”

“Apprezzando la collaborazione in corso tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale”, il Premier Giorgia Meloni e il Primo Ministro indiano Narendra Modi “hanno concordato di rafforzare il partenariato nell’osservazione terrestre, eliofisica ed esplorazione spaziale, con un coinvolgimento tematico mirato, e di esplorare la cooperazione sull’accesso allo spazio e la protezione delle infrastrutture spaziali”. Così si legge nella dichiarazione congiunta Italia-India, firmata in occasione del vertice di Villa Pamphilj. “Hanno espresso soddisfazione per le recenti visite reciproche delle delegazioni industriali spaziali e auspicano di promuovere ulteriormente la collaborazione commerciale tramite scambi di esperti e iniziative congiunte anche in Paesi terzi”, aggiungono Meloni e Modi.