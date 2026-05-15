Super El Niño, colpa del Terminator? Il possibile legame tra il Sole e il fenomeno climatico

Da settimane, la comunità meteorologica non fa altro che parlare della possibile formazione di un Super El Niño nell’Oceano Pacifico. Un fisico solare lo aveva previsto tre anni fa. In uno studio del 2023, Robert Leamon della NASA e dell’Università del Maryland (Contea di Baltimora) fece una previsione sorprendente: il prossimo El Niño sarebbe arrivato nel 2026. La sua previsione si basava sul Terminator, un evento magnetico solare che conclude un ciclo solare e ne innesca un altro. Facendo una media degli ultimi cinque cicli solari in un “ciclo standard” e proiettandolo nel futuro, Leamon scoprì che gli El Niño si verificano circa cinque anni dopo un Terminator. L’evento di terminazione più recente si è verificato nel dicembre 2021, collocando il prossimo El Niño esattamente nel 2026. Il suo modello non dice nulla sull’intensità di questo El Niño, ma la tempistica è perfetta.

Leamon e il suo collega Scott McIntosh avevano precedentemente dimostrato che ogni “Terminator” dagli anni ’60 in poi coincideva con un passaggio da El Niño a La Niña. Il loro lavoro ha previsto correttamente l’inizio di una tripla fase di La Niña nel 2020 e ha rivelato un’inaspettata connessione tra il Sole e l’ENSO (El Niño-Oscillazione Meridionale).

La relazione Sole-ENSO

Nessuno sa come il Sole eserciti il ​​suo controllo sull’ENSO. La maggior parte dei ricercatori predilige modelli “dall’alto verso il basso”: l’attività solare altera la parte superiore dell’atmosfera terrestre, provocando cambiamenti che si propagano verso il basso influenzando il clima che sperimentiamo vicino alla superficie terrestre. Ma il meccanismo effettivo è sconosciuto.

Inizialmente (2021), Leamon e McIntosh pensavano che i responsabili fossero i raggi cosmici. I raggi cosmici galattici variano con il ciclo solare e influenzano la ionizzazione dell’atmosfera terrestre. Ma in seguito (2023) lo stesso Leamon si è espresso contro l’ipotesi dei raggi cosmici, osservando che la tempistica non coincideva. Attualmente, egli propende per una correlazione con l’attività geomagnetica.

La ricerca di una connessione tra il Sole ed El Niño è antica quanto El Niño stesso. Sir Gilbert Walker, che scoprì l'”Oscillazione Meridionale” (SO in ENSO) all’inizio del Novecento, cercò, senza successo, di trovare un collegamento con le macchie solari. Per tutto il XX secolo, altri ricercatori si sono sforzati di stabilire tale connessione.

Il Terminator, tuttavia, è un nuovo concetto formulato da McIntosh e Leamon in una serie di studi pubblicati a partire da 10 anni fa. Sembra essere in grado di prevedere con buona precisione i cicli solari e potrebbe avere successo anche con ENSO. Ci vorranno più di una o due previsioni corrette per acquisire fiducia in questo modello, ma si tratta di un buon inizio.