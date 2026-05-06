Svolta nel Mediterraneo: nuova intesa per valorizzare le riserve di petrolio e gas

L’Autorità generale egiziana per il petrolio, la Società egiziana per il gas naturale (Egas), la britannica Bp e la sua partner Harbor Energy hanno siglato un protocollo d’intesa per definire il quadro operativo dello sviluppo delle riserve di petrolio e gas nella zona di North King Mariout e nel giacimento di El Arish, nel Mediterraneo. La notizia, riferita dal ministero del Petrolio egiziano in un comunicato stampa, riguarda un’intesa che punta a coordinare lo sviluppo di due aree energetiche strategiche, con un modello operativo integrato tra le competenze dell’Autorità egiziana per il petrolio e quelle di Egas.

Il memorandum tra Egpc, Egas, Bp e Harbor Energy

In base al memorandum, le parti procederanno allo sviluppo congiunto del giacimento di El Arish e della zona di North King Mariout. Il giacimento di El Arish rientra nell’ambito dell’accordo di impegno per la zona nord di Alessandria d’Egitto, di competenza dell’Autorità egiziana per il petrolio. La zona di North King Mariout, invece, ricade sotto la competenza di Egas.

L’intesa stabilisce quindi un quadro di collaborazione tra le società e le autorità coinvolte, con l’obiettivo di coordinare le operazioni tra le due aree e valorizzare le riserve di petrolio e gas presenti nel Mediterraneo egiziano.

Sviluppo congiunto tra El Arish e North King Mariout

Il punto centrale dell’accordo è l’integrazione delle attività tra El Arish e North King Mariout. Secondo quanto indicato nel comunicato, lo sviluppo sarà portato avanti in modo congiunto, collegando due siti che fanno capo a differenti ambiti di competenza istituzionale. Questa impostazione mira a rendere più efficiente la gestione delle risorse e delle operazioni, evitando una frammentazione delle attività e favorendo una pianificazione comune. Il protocollo d’intesa punta così a definire il quadro operativo entro cui sviluppare le riserve, valorizzando la cooperazione tra Egpc, Egas, Bp e Harbor Energy.

L’obiettivo economico dell’intesa

L’obiettivo dichiarato del memorandum è ottenere il miglior rendimento economico possibile attraverso l’integrazione delle operazioni tra i due siti. Si tratta dell’elemento più rilevante dell’accordo, perché indica la volontà delle parti di costruire un modello operativo coordinato per massimizzare il valore delle riserve di petrolio e gas.

L’accordo conferma l’attenzione dell’Egitto verso lo sviluppo delle risorse offshore e delle aree energetiche nel Mediterraneo. La partecipazione di Bp e Harbor Energy, insieme alle autorità egiziane del settore petrolifero e del gas naturale, evidenzia il ruolo delle partnership internazionali nella valorizzazione delle riserve.

Il protocollo d’intesa non annuncia ancora una fase esecutiva dettagliata, ma definisce il quadro operativo per procedere allo sviluppo congiunto. La notizia riguarda quindi una tappa istituzionale e industriale significativa per il coordinamento tra le aree di El Arish e North King Mariout, con al centro la ricerca di efficienza economica e integrazione operativa.

Una cooperazione per valorizzare le riserve di petrolio e gas

Con la firma del memorandum, l’Autorità generale egiziana per il petrolio, Egas, Bp e Harbor Energy avviano un percorso comune per lo sviluppo delle riserve di petrolio e gas nelle due aree indicate. La cornice dell’intesa prevede l’integrazione delle operazioni tra un giacimento compreso nell’accordo di impegno per la zona nord di Alessandria d’Egitto e una zona di competenza di Egas.

Il valore della notizia sta proprio nella scelta di coordinare asset diversi all’interno di un’unica logica di sviluppo, con l’obiettivo di migliorare il rendimento economico complessivo. Per l’Egitto, il dossier conferma l’importanza delle risorse nel Mediterraneo e della collaborazione tra istituzioni nazionali e operatori internazionali del settore energetico.