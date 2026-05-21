Tazza o tazzina? La scelta tra tè e caffè influisce sulla salute delle nostre ossa

La scelta della bevanda con cui iniziare la giornata o accompagnare i momenti di pausa potrebbe non essere semplicemente una questione di gusto, ma un fattore in grado di influenzare silenziosamente la salute del nostro scheletro sul lungo periodo. Un importante studio della Flinders University, durato ben 10 anni e condotto su un campione di quasi 10mila donne anziane, suggerisce infatti che il consumo regolare di tè e caffè ha un impatto nettamente differenziato sulla densità minerale ossea. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica Nutrients, rivelano che chi consuma tè mostra una maggiore robustezza delle ossa dell’anca rispetto a chi non lo beve, mentre un consumo eccessivo di caffè, superiore alle 5 tazzine al giorno, risulta associato a una riduzione della densità ossea. Si tratta di un tassello fondamentale in un dibattito scientifico che dura da decenni sugli effetti della caffeina e degli altri componenti di queste diffuse bevande.

Il focus sulla salute delle donne e l’osteoporosi

La ricerca si è concentrata specificamente sulle donne in postmenopausa, una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile all’osteoporosi a causa dell’accelerazione della perdita di massa ossea che fa seguito ai cambiamenti ormonali. Questa patologia colpisce circa una donna su 3 sopra i 50 anni in tutto il mondo ed è la causa di milioni di fratture ogni anno, in particolare a carico dell’anca e della colonna vertebrale. Le fratture dell’anca negli anziani rappresentano una condizione clinica severa, che comporta lunghi periodi di degenza, una mobilità ridotta e un incremento complessivo dei rischi per la salute. Per analizzare il legame tra abitudini di consumo e robustezza scheletrica, gli scienziati hanno esaminato i dati del preesistente Study of Osteoporotic Fractures negli Stati Uniti, monitorando per circa un decennio donne dai 65 anni in su attraverso scansioni DXA periodiche alla testa del femore.

Gli effetti differenziati sulle abitudini quotidiane

A differenza di indagini precedenti basate su un singolo questionario, questo studio ha misurato ripetutamente nel tempo l’assunzione delle bevande e la densità ossea. I dati hanno mostrato un beneficio modesto ma statisticamente significativo per le consumatrici di tè; sebbene l’incremento individuale fosse contenuto, i ricercatori sottolineano che simili variazioni su base di popolazione possono tradursi in una riduzione visibile del tasso di fratture. Il caffè ha mostrato invece un quadro decisamente più complesso: un consumo moderato, quantificabile in due o tre tazzine al giorno, non ha evidenziato alcun danno misurabile per la salute delle ossa. Al contrario, quando l’assunzione quotidiana sale e supera le 5 tazzine, i dati iniziano a mostrare i segni di una minore densità ossea, poiché la caffeina può interferire in parte con il metabolismo e l’assorbimento del calcio, un effetto che gli esperti precisano comunque essere compensabile con l’aggiunta di un po’ di latte.

Stile di vita e prevenzione generale

I ricercatori evidenziano che l’impatto di queste bevande è influenzato anche da altri fattori legati allo stile di vita. Ad esempio, l’effetto negativo del caffè è apparso più marcato nelle donne con un maggiore consumo di alcolici nell’arco della vita, mentre i benefici del tè sono risultati particolarmente evidenti tra le donne affette da obesità. In ogni caso, gli autori dello studio invitano a non interpretare i dati in modo drastico: non è necessario rinunciare completamente al caffè né consumare tè in quantità industriali. Il consumo di queste bevande rappresenta solo una piccola parte di un quadro preventivo molto più ampio e complesso: fattori come l’apporto di calcio, i livelli di vitamina D, l’esercizio fisico di resistenza e l’astensione dal fumo rimangono i pilastri fondamentali per contrastare l’insorgenza dell’osteoporosi.