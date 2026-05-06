Terremoto Friuli, Castelli: “dalla tragedia nacque la Protezione Civile moderna, oggi modello per l’Appennino centrale”

Il 6 maggio 1976 la terra tremò con una violenza inaudita, squarciando il cuore del Friuli e cambiando per sempre il volto di un intero territorio. Erano le ore 21 quando il sisma rase al suolo Gemona, Venzone e decine di borghi, lasciando dietro di sé un cumulo di macerie e un dolore incalcolabile. Oggi, mezzo secolo dopo quella notte terribile, l’Italia si ferma per onorare la memoria delle quasi mille vittime e per riflettere su una rinascita che è diventata un simbolo globale di efficienza e determinazione. La ricostruzione friulana non rappresenta un semplice restauro edilizio, bensì la genesi di una coscienza civile nuova, capace di trasformare le ferite in una struttura organizzata di soccorso e prevenzione. Ricordare quegli istanti significa rendere omaggio alla dignità di un popolo che non si è mai arreso, ma che ha saputo rialzarsi con una compostezza esemplare, offrendo al resto della nazione una lezione di solidarietà e di lungimiranza istituzionale.

La genesi della Protezione Civile e il dovere della memoria

A cinquant’anni dal sisma, il ricordo di quel tragico evento rimane un pilastro fondamentale per le istituzioni italiane. Guido Castelli, Commissario straordinario per il sisma del 2016, ha voluto rendere omaggio al Friuli sottolineando come quel momento di dolore abbia generato le basi per la sicurezza nazionale attuale. “Il terremoto del Friuli rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese ed è doveroso, in questa ricorrenza particolarmente significativa, ricordare e onorare le quasi mille vittime che quella tragedia causò“, afferma Castelli. “A cinquant’anni di distanza, il dovere della memoria resta intatto, così come la volontà di custodire l’insegnamento nato e tramandato da quella esperienza“.

Secondo il Commissario, l’organizzazione dei soccorsi e la successiva fase di gestione dell’emergenza segnarono un punto di svolta burocratico e operativo per l’Italia. “La fase post-sisma del Friuli pose le basi per la nascita del Servizio nazionale della Protezione civile nel 1981. Per la prima volta furono individuati con chiarezza gli organi ordinari e quelli straordinari“. Un merito che Castelli attribuisce a una visione politica precisa: “Inoltre, grazie all’intuizione di Giuseppe Zamberletti, vennero definite competenze e responsabilità, costruendo un sistema organizzato e moderno che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale“.

Dal modello friulano alla ricostruzione dell’Appennino

Il legame tra il 1976 e le sfide attuali della ricostruzione è profondo. Il “modello Friuli“, basato sulla partecipazione delle comunità locali e sulla chiarezza normativa, trova oggi un’evoluzione nelle nuove leggi dello Stato. “Se la gestione del terremoto del Friuli ha portato alla creazione del modello dell’attuale Protezione Civile, il sisma del 2016 ha rappresentato il punto di riferimento rispetto alla legge 40/2025, in materia di ricostruzione post-calamità, fortemente voluta dal ministro Nello Musumeci“, sottolinea il commissario.

“L’esperienza friulana ha dimostrato che anche di fronte a un evento catastrofico è possibile rialzarsi“, aggiunge Castelli evidenziando la forza d’animo dei residenti. “Le comunità hanno reagito con dignità e determinazione, ricostruendo non solo case e infrastrutture, ma un’identità collettiva più forte. La stessa tenacia oggi si ritrova nei territori dell’Appennino centrale colpiti dal sisma 2016. Il cambio di passo nella ricostruzione è in corso e deve proseguire con determinazione, facendo tesoro delle esperienze maturate“.

Il Commissario conclude la sua riflessione ricordando che la ricorrenza odierna deve tradursi in azione concreta per il domani: il modello nato dopo il sisma del Friuli “continua a rappresentare una guida preziosa: la memoria non è solo ricordo, ma responsabilità, impegno e speranza concreta per il futuro del Paese“.