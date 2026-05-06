Terremoto Friuli, Ciciliano: “modello di gestione dell’emergenza ancora valido”

Il modello Friuli resta valido ancora oggi? “Assolutamente sì, è la base intorno a cui si muove l’attività di gestione del coordinamento. Attraverso il modello Friuli è nato quello che poi oggi si chiama Comitato operativo della Protezione Civile, che mette tutti quanti intorno al tavolo, persone e istituzioni che hanno una funzione unica, che è quella di governare la gestione dell’emergenza. Ma mettersi intorno al tavolo, decidendo in maniera rapida quello che è il da farsi e la condivisione dell’esigenza è un elemento fondamentale per la velocità delle azioni“. Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile, all’arrivo al Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, in occasione del Consiglio regionale straordinario a 50 anni dal sisma in Friuli del 6 maggio 1976.