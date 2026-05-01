Tumore del pancreas, ritirato lo studio spagnolo: il motivo scatena le reazioni

Uno studio che aveva acceso grandi speranze nella ricerca contro il tumore del pancreas è stato cancellato dalla rivista scientifica statunitense Pnas, che lo aveva pubblicato a fine dicembre. Alla base del ritiro, secondo quanto riportato dalla rivista, ci sarebbe un conflitto di interessi grave e non dichiarato legato al coordinatore della ricerca, lo scienziato spagnolo Mariano Barbacid, cofondatore e comproprietario dell’azienda privata che produce le molecole usate nella sperimentazione.

Lo studio sul tumore del pancreas ritirato da Pnas

La notizia più rilevante per la comunità scientifica riguarda il ritiro da parte di Pnas dello studio spagnolo che prometteva una possibile svolta nella cura del tumore del pancreas, uno dei tumori più difficili da trattare. La ricerca, condotta su 45 topi di laboratorio, aveva avuto una forte risonanza mondiale perché sosteneva di aver ottenuto risultati particolarmente significativi: la cura sperimentale avrebbe portato a una guarigione duratura e priva di effetti collaterali. Proprio per questo, lo studio era stato accolto con grande attenzione, soprattutto perché riguardava l’adenocarcinoma duttale pancreatico, la forma più diffusa e aggressiva di tumore al pancreas.

Ora, però, la stessa rivista scientifica statunitense che aveva pubblicato l’articolo a fine dicembre ha deciso di ritirarlo, motivando la scelta con la presenza di un conflitto d’interessi non dichiarato.

Il ruolo di Mariano Barbacid e il legame con Vega Oncotargets

Al centro del caso c’è Mariano Barbacid, coordinatore dello studio spagnolo. Secondo quanto emerso, Barbacid era in conflitto d’interessi perché cofondatore e comproprietario di Vega Oncotargets, l’azienda privata che produce le molecole impiegate nelle cure sperimentate sui topi. Il punto non riguarda, in linea generale, la possibilità per gli autori di ricerche mediche di avere rapporti con case farmaceutiche o aziende private. Questi legami possono esistere, ma devono essere dichiarati in modo trasparente in calce all’articolo scientifico. In questo caso, secondo Pnas, tale dichiarazione non sarebbe stata fatta.

Anche due co-autrici dello studio avrebbero avuto un legame finanziario con la stessa impresa. Anche loro, secondo quanto riportato, non avrebbero dichiarato questo rapporto.

Il conflitto di interessi non dichiarato

La decisione di Pnas è arrivata dopo che la rivista si è accorta del legame tra gli autori della ricerca e Vega Oncotargets, l’azienda collegata alle molecole utilizzate nella sperimentazione. Il passaggio centrale della vicenda è la mancata dichiarazione del conflitto di interessi. Nelle pubblicazioni scientifiche, soprattutto nel campo medico, la trasparenza sui rapporti economici o societari degli autori è un elemento essenziale per consentire alla comunità scientifica e ai lettori di valutare correttamente i risultati presentati.

Una ricerca che aveva acceso speranze mondiali

Lo studio aveva ottenuto grande visibilità internazionale perché riguardava una delle forme tumorali più difficili da affrontare. Il tumore del pancreas, e in particolare l’adenocarcinoma duttale pancreatico, rappresenta una delle sfide più complesse per la medicina oncologica.

La ricerca sosteneva che nei topi fosse stata ottenuta l’eliminazione completa delle cellule dell’adenocarcinoma duttale pancreatico. Il dato aveva attirato l’attenzione non solo degli scienziati, ma anche dell’opinione pubblica, perché la cura sperimentata sui 45 topi di laboratorio veniva descritta come capace di produrre una guarigione duratura e senza effetti collaterali.

Proprio questi elementi avevano contribuito alla forte eco mediatica dello studio e alla speranza che quella linea di ricerca potesse aprire nuove prospettive nella cura del cancro al pancreas.

Le donazioni raccolte per finanziare gli studi

La risonanza mondiale dello studio aveva avuto anche un impatto concreto sul piano economico. In pochi mesi erano arrivate donazioni per più di tre milioni e mezzo di euro destinate a finanziare queste ricerche. Il dato rende il ritiro dell’articolo ancora più rilevante. La ricerca non era rimasta confinata all’ambito accademico, ma aveva generato aspettative e sostegno economico da parte di chi vedeva in quei risultati una possibile svolta contro uno dei tumori più aggressivi.

La cancellazione dello studio da parte di Pnas apre quindi una questione delicata non solo sul piano scientifico, ma anche su quello della fiducia pubblica nella ricerca medica.

La trasparenza nella ricerca medica

Il caso solleva il tema della trasparenza scientifica e della necessità di dichiarare ogni possibile conflitto di interessi. Gli autori di studi medici possono avere legami con aziende private, comprese case farmaceutiche o imprese biotecnologiche, ma questi rapporti devono essere resi espliciti. Nel caso dello studio spagnolo sul tumore del pancreas, la mancata dichiarazione del legame con Vega Oncotargets è stata ritenuta dalla rivista un elemento sufficiente per procedere al ritiro dell’articolo.

La vicenda coinvolge direttamente Mariano Barbacid, cofondatore e comproprietario dell’azienda che produce le molecole impiegate nella sperimentazione, e le due co-autrici Vasiliki Liaki e Carmen Guerra, che avrebbero avuto un legame finanziario con la stessa impresa.

Il significato del ritiro per la ricerca sul cancro al pancreas

Il ritiro dello studio da parte di Pnas non cancella l’importanza della ricerca contro il tumore del pancreas, ma segna una battuta d’arresto per un lavoro che aveva generato grandi aspettative. La promessa di una cura capace di eliminare completamente le cellule dell’adenocarcinoma duttale pancreatico nei topi aveva alimentato speranze enormi. Tuttavia, la mancata dichiarazione dei rapporti finanziari tra gli autori e l’azienda produttrice delle molecole sperimentali ha portato la rivista a intervenire.

La notizia principale è dunque duplice: da un lato, lo studio che aveva fatto sperare in una svolta nella cura del tumore al pancreas è stato ritirato; dall’altro, il motivo del ritiro riguarda un conflitto di interessi grave e non dichiarato, un elemento cruciale quando si parla di ricerca medica, sperimentazioni e fiducia nella scienza.