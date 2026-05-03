“Un rifugio non è un gadget”: il monito della guida escursionistica dopo la valanga sul Monte Corvo

L’imponente valanga che intorno al 25 aprile 2026 ha travolto e cancellato il Rifugio del Monte sul massiccio del Monte Corvo Nord rappresenta un segnale inequivocabile che non può più restare inascoltato dalle istituzioni e dagli addetti ai lavori. La massa nevosa, che in alcuni punti ha raggiunto l’altezza record di 20 metri, si è staccata con inaudita violenza dal versante meridionale della vetta, seppellendo interamente lo stazzo situato nella Valle del Chiarino. Sebbene fortunatamente non si siano registrate vittime, l’evento ha riportato l’attenzione sulla fragilità di un territorio già colpito da simili disastri. Questo episodio solleva ora interrogativi urgenti sulla sicurezza dei presidi d’alta quota nel complesso del Gran Sasso-Laga, spingendo verso una profonda revisione strategica della loro collocazione geografica, logistica e strutturale per evitare futuri rischi inutili.

Oltre l’estetica dei panorami

Davide Peluzzi, tra i primi a documentare il disastro, ha espresso parole durissime nei confronti dell’attuale approccio alla montagna. Secondo la guida, la distruzione del rifugio sul Monte Corvo impone una presa di coscienza collettiva sulla funzione reale di queste strutture, spesso percepite erroneamente come semplici mete turistiche. “Un rifugio non è un “gadget”, non è un bel luogo, un panorama da Instagram, e non è un posto dove dormire“, ha dichiarato Peluzzi, sottolineando come la priorità debba essere la tutela della vita umana piuttosto che la spettacolarizzazione del territorio.

Per Peluzzi, il rifugio deve essere concepito come un presidio di sicurezza fondamentale, un baluardo capace di proteggere alpinisti, escursionisti e viandanti nelle situazioni di emergenza. La fragilità delle attuali infrastrutture, ricostruite in zone già storicamente soggette a valanghe, evidenzia una lacuna nella pianificazione territoriale. La sicurezza reale deve tornare a essere il pilastro centrale della gestione montana, abbandonando logiche superficiali che non tengono conto della severità dell’ambiente d’alta quota.

La lezione della montagna

La violenza dell’evento ha dimostrato che l’Appennino richiede un approccio tecnico e culturale profondamente diverso dal passato. Peluzzi ha ribadito che “la montagna non perdona la superficialità” e che “o sviluppo economico degli Appennini dipenderà fortemente dalla reale voglia di modificare un rapporto uomo-natura ormai obsoleto”. La ricostruzione del Rifugio dello Stazzo di Solagne, già abbattuto da una valanga trent’anni fa e oggi nuovamente raso al suolo, conferma quanto sia rischioso ignorare i precedenti storici. Le parole della guida ambientale risuonano come un avvertimento definitivo per il futuro: “La Natura corregge sempre i compiti agli uomini“. Senza un ripensamento radicale della gestione dei rifugi e una maggiore consapevolezza dei pericoli oggettivi, il rischio è quello di continuare a edificare strutture destinate a soccombere sotto il peso di una natura che segue le proprie leggi immutabili.