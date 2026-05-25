USA, rischio esplosione di un serbatoio di sostanze chimiche in California: importanti aggiornamenti

La minaccia di esplosione di un serbatoio di sostanze chimiche nel sud della California è diminuita in modo significativo, sebbene il pericolo non sia stato del tutto eliminato. Lo hanno dichiarato oggi i funzionari dei Vigili del Fuoco della Contea di Orange, rilevando che un’esplosione chimica potrebbe ancora verificarsi, ma che la probabilità di una ben più catastrofica esplosione da vapori è stata eliminata. “Vogliamo essere chiari: le zone di evacuazione restano attive. Vi preghiamo di rispettare le indicazioni relative a tali zone“, ha dichiarato TJ McGovern, responsabile della Orange County Fire Authority, secondo quanto riporta la CNN.

Circa 50mila residenti hanno ricevuto avvisi di evacuazione all’interno di una potenziale zona a rischio esplosione, estesa per circa 23km2 attorno allo stabilimento della GKN Aerospace a Garden Grove. Le squadre di intervento hanno lavorato per tutta la notte per esaminare una crepa nel serbatoio chimico, che contiene 26.500 litri di una sostanza nota come Mma. Le autorità hanno spiegato che la crepa potrebbe contribuire ad alleviare la pressione e a prevenire un’esplosione capace di scagliare detriti contro le abitazioni situate a diversi chilometri di distanza.