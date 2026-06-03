Allerta Meteo, escalation di maltempo estremo: tornado a Roma, grandine distruttiva e nuova ondata temporalesca tra giovedì pomeriggio e venerdì 5 giugno

L’intera penisola si trova attualmente al centro di una fase di maltempo estremo di stampo quasi autunnale, ma con l’energia termica tipica dell’inizio dell’estate. La causa di questo violento sconquasso atmosferico va ricercata nell’afflusso continuo di correnti fresche e instabili in quota, di origine nord-atlantica, che contrastano con il calore preesistente accumulato nei bassi strati del suolo. Nella giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, la situazione meteo in Italia sta vedendo una netta e preoccupante escalation, spostando l’asse della massima instabilità dalle regioni settentrionali verso il Centro-Sud e generando fenomeni temporaleschi di eccezionale violenza, accompagnati da grandinate devastanti e fenomeni vorticosi.

Terrore al Centro Italia: il tornado a Roma e la grandine distruttiva

La cronaca meteorologica di questa mattina si apre con un evento straordinario e spaventoso che ha colpito direttamente la Capitale. Un violento tornado si è abbattuto nel cuore della mattinata a Roma, provocando il crollo di alberi secolari, il danneggiamento di tetti, auto e infrastrutture, e diffondendo il panico tra i cittadini. Questo vortice, generato da una supercella temporalesca nata sul Tirreno e alimentata dalle acque calde del mare, testimonia l’immensa energia termodinamica attualmente in gioco. Oltre alla tromba d’aria romana, l’intero Centro Italia è flagellato da fitte tempeste di grandine con chicchi di medie e grandi dimensioni che stanno letteralmente distruggendo le coltivazioni agricole e creando enormi disagi alla circolazione stradale.

Il Nord conta i danni dopo i temporali devastanti di ieri

L’ondata di aria instabile che oggi sta martellando il Centro-Sud ha una chiara origine nei sistemi temporaleschi che ieri, martedì 2 giugno, hanno tenuto sotto scacco le regioni settentrionali. Il Nord sta ancora contando i danni provocati da temporali devastanti e dalle super grandinate che hanno colpito la Pianura Padana e la fascia prealpina. Accumuli di ghiaccio impressionanti al suolo e chicchi grossi come palle da tennis hanno distrutto parabrezza automobilistici, tetti e abbattuto alberi. Quella di ieri è stata una delle giornate più difficili dell’anno per il comparto agricolo settentrionale, a conferma del fatto che i contrasti termici di questa prima decade di giugno sono esasperati.

Temporali violenti in atto: Puglia, Abruzzo e Campania sotto la pioggia

Nelle ultime ore il fronte instabile si è ulteriormente propagato verso il meridione e lungo il versante adriatico. Al momento sono in corso forti temporali che stanno colpendo duramente la Puglia, l’Abruzzo e la Campania. Le precipitazioni si stanno manifestando sotto forma di veri e propri nubifragi, capaci di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua in pochissimo tempo, causando allagamenti lampo nei centri urbani e colate di fango nelle aree collinari. Le fulminazioni sono incessanti e i venti di downburst, ovvero le violente raffiche discendenti dai temporali, stanno mettendo a dura prova la tenuta degli alberi e delle strutture temporanee in molte province.

Allerta meteo per giovedì 4 giugno: nuovo picco al Nord nel pomeriggio e sera

Le previsioni per le prossime ore purtroppo non permettono di tirare un sospiro di sollievo, poiché un nuovo impulso perturbato si sta già preparando a colpire la penisola. Per la giornata di domani, giovedì 4 giugno, viene lanciata una pesante allerta meteo a causa di una nuova e altrettanto violenta ondata di maltempo. I riflettori sono puntati nuovamente sul Nord Italia, dove l’ingresso di ulteriore aria fresca in quota determinerà la genesi di nuovi forti temporali a partire dal pomeriggio, con un picco di massima intensità atteso tra la sera e la notte successiva. Saranno possibili nuove grandinate di grosse dimensioni e nubifragi localizzati su terreni già saturi d’acqua.

Venerdì 5 giugno: l’instabilità si estende al Centro e al Nord-Est

La tendenza per dopodomani mostra una rapida evoluzione di questo secondo sistema perturbato, che non concederà alcuna tregua al territorio italiano. Nella giornata di venerdì 5 giugno, la forte instabilità e il maltempo si estenderanno progressivamente dalle regioni settentrionali verso il Centro Italia e l’area del Nord-Est. Questa traiettoria favorirà lo sviluppo di imponenti sistemi temporaleschi organizzati a carattere lineare, capaci di generare piogge alluvionali e colpi di vento improvvisi. La raccomandazione per tutti i cittadini resta quella di prestare la massima attenzione, monitorare i radar meteorologici in tempo reale e seguire scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: