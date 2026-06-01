Allerta Meteo Protezione Civile, giugno inizia con piogge e temporali al Centro-Nord: le regioni colpite

Il campo di alta pressione ancora presente sulla nostra penisola tende lentamente ad indebolirsi, nella giornata odierna infatti, una prima area di bassa pressione porterà precipitazioni sparse su parte del Nord e del Centro. Domani, l’arrivo di un secondo e più marcato impulso perturbato di origine atlantica causerà maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e fenomeni temporaleschi localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 2 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e Friuli- Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 2 giugno, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia-Romagna, nonché sui territori di Umbria e Abruzzo.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’1 giugno 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, settori alpini del Veneto, settori appenninici dell’Emilia-Romagna, Toscana centro-orientale, Umbria e Marche occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia settentrionali, resto di Triveneto, Emilia-Romagna e Marche, sui settori orientali del Lazio e sui settori interni di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo su Triveneto ed Emilia-Romagna.

Venti: localmente forti occidentali sulla Sardegna settentrionale.

Mari: localmente molto mossi i bacini prospicienti la Sardegna settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 giugno 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale, Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati, fino a localmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord e su Toscana centro-settentrionale e Umbria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse dal pomeriggio, a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro, sui settori orientali di Campania e Basilicata e sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Umbria, Marche, Lazio orientale ed Abruzzo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sul Nord-Ovest, fino a marcato tra Piemonte e Lombardia.

Venti: nel pomeriggio tendenti a forti sud-occidentali sulla Liguria.

Mari: in serata tendente a molto mosso il Mar Ligure.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 giugno 2026

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, Triveneto, Emilia-Romagna, sulle regioni centrali, su Campania e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile calo al Centro, in sensibile aumento al Nord-Ovest. Venti: tendenti a forti occidentali sulla Sardegna, settentrionali sulle zone adriatiche centro-settentrionali e meridionali sulla Puglia meridionale. Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mare e Canale di Sardegna ed il Tirreno centro-settentrionale, localmente agitato il Mar di Sardegna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: