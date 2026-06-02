Allerta Meteo Protezione Civile, insistono piogge e temporali sull’Italia: allarme arancione in una regione

Un’area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando, nella giornata di oggi, condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese. Nella giornata di domani, previsto tempo instabile con piogge e temporali anche sulle zone interne del Centro-Sud e sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, precipitazioni da sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione a Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, specie sui settori interni ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 3 giugno, allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e su parte di Lazio, Campania e Puglia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 giugno 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali e sull’Alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati, fino a localmente elevati su Piemonte orientale, Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna;

– da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Toscana, su Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, settori interni di Campania e Lazio, su Basilicata e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Toscana ed Umbria.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sul Nord-Ovest, fino a marcato tra Piemonte e Lombardia.

Venti: tendenti a forti sud-occidentali sulla Liguria.

Mari: tendente a molto mosso il Mar Ligure.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 giugno 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, Toscana settentrionale, Umbria, Marche, Lazio orientale, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati sul Friuli Venezia Giulia;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Triveneto e del Centro, su Campania, Basilicata e resto della Puglia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori interni ed adriatici.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo al Centro e su Campania e Puglia, in locale sensibile aumento al Nord.

Venti: tendenti a forti occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca sui settori settentrionali; localmente forti occidentali sui settori costieri di Toscana, Lazio e Campania; nel pomeriggio localmente forti settentrionali sui settori dell’alto e medio Adriatico e meridionali sulla Puglia meridionale.

Mari: da molto mosso a localmente agitato il Mar di Sardegna; localmente molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale e dal pomeriggio il Canale di Sardegna e l’Adriatico.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 giugno 2026

Precipitazioni: dal pomeriggio sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali, ad esclusione dei settori adriatici, e sulla Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori settentrionali del Piemonte e sulla Lombardia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Centro.

Venti: localmente forti occidentali sui settori meridionali di Sardegna e Sicilia, in attenuazione; nel pomeriggio tendenti a forti meridionali sulla Liguria.

Mari: inizialmente molto mossi il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione; dal pomeriggio molto mosso il Mar Ligure.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: