Il segreto per dormire bene si nasconde nel nostro intestino

Trascorriamo dormendo un terzo della nostra intera esistenza e un simile investimento di tempo risponde a un’esigenza biologica fondamentale per il mantenimento della salute di tutto l’organismo. Nel regno animale il riposo può assumere forme molto sorprendenti, dalle specie di mammiferi acquatici costrette a riemergere in superficie per respirare fino agli uccelli capaci di trascorrere 10 giorni in volo senza mai toccare terra. Mentre ci abbandoniamo al sonno profondo, magari sotto i deboli raggi della Luna, una vera e propria colonia microscopica composta da decine di trilioni di microrganismi continua a operare seguendo i propri ritmi incessanti. Questo affascinante ecosistema batterico, che nel nostro addome raggiunge un peso di circa 200 grammi, forma insieme all’ospite umano una complessa e indivisibile unità biologica chiamata olobionte, essenziale per la digestione e le difese immunitarie.

Il legame a doppio filo tra riposo e batteri

Il microbiota rappresenta un alleato fondamentale che governa svariati processi vitali e partecipa attivamente alla regolazione delle ore di sonno. Il legame tra flora intestinale e riposo procede in 2 direzioni ben precise, influenzandosi a vicenda in modo continuo. Un microbiota in piena salute produce preziosi acidi grassi a catena corta, come il butirrato. Queste preziose molecole aiutano a ridurre le infiammazioni e migliorano il funzionamento di svariate vie neuroendocrine, tra cui l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene incaricato di gestire le risposte del corpo allo stress. Il corretto funzionamento di questo delicato sistema abbassa i livelli notturni di cortisolo, favorendo un riposo molto più profondo e limitando drasticamente i fastidiosi risvegli nel cuore della notte. Inoltre la flora intestinale interviene nella produzione di neurotrasmettitori cruciali come la serotonina, vitale per garantire un umore sempre positivo.

Le strategie per migliorare riposo e flora intestinale

Non esiste un ecosistema microbico perfetto in assoluto, poiché ogni individuo ospita una propria variante unica e irripetibile. Per mantenere un buon equilibrio funzionale risulta utile affidarsi a cambiamenti graduali dello stile di vita, partendo dall’alimentazione quotidiana. Rimpinguare i propri pasti con le fibre si rivela una mossa vincente, preferendo verdure, frutta, legumi, cereali integrali e cibi fermentati come lo yogurt o il kefir che nutrono i batteri benefici. La dieta mediterranea gioca un ruolo di primo piano per la diversità microbica, specialmente se unita a una netta riduzione dei cibi ultra processati. A tavola si pongono le fondamenta per una pancia in salute e una mente finalmente serena e pronta ad affrontare la notte.

L’esposizione alla luce naturale, in particolar modo durante le prime ore del mattino sotto i raggi diretti del Sole, rappresenta un altro elemento centrale per sincronizzare il ritmo circadiano. Evitare la luce artificiale intensa durante la sera facilita enormemente la qualità del riposo. Dormire male per pochissimi giorni di fila altera la composizione intestinale, aumentando l’infiammazione e riducendo le capacità cognitive. Tutto ciò si sposa perfettamente con la necessità di fare movimento ogni singolo giorno, gestendo allo stesso tempo le fonti di stress. Una semplice camminata di 2 km all’aria aperta, magari esplorando un parco verso Nord/Ovest, risulta enormemente benefica anche con temperature frizzanti. Abbinare l’attività fisica a pratiche di respirazione o meditazione abbassa le tensioni, nutrendo i batteri dell’intestino e regalando notti davvero riposanti.