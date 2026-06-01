La Russia blocca per cinque mesi l’export di carburante per aerei: stop fino al 30 novembre

La Russia ha imposto un divieto di esportazione di carburante per aerei a reazione della durata di cinque mesi, una misura decisa con l’obiettivo dichiarato di garantire una “situazione stabile” sul mercato interno. Il provvedimento, secondo quanto precisato dall’agenzia Interfax, entra in vigore da oggi e resterà valido fino al 30 novembre. La decisione arriva in un contesto particolarmente delicato per il settore energetico russo, segnato dalle perturbazioni causate anche dai frequenti attacchi ucraini con droni contro raffinerie e oleodotti nel Paese. Mosca interviene così su un comparto strategico, quello del carburante per aerei, mentre il mercato interno dei prodotti petroliferi continua a essere esposto a pressioni operative e logistiche.

Il governo russo: “il fine di questo provvedimento è assicurare una situazione stabile sul mercato interno del carburante”

Nel motivare la scelta, il governo russo ha sottolineato la necessità di proteggere il mercato nazionale da possibili squilibri. “Il fine di questo provvedimento è assicurare una situazione stabile sul mercato interno del carburante”, ha sottolineato in una dichiarazione il governo.

La formulazione evidenzia il carattere preventivo della misura, introdotta per contenere le tensioni sull’offerta interna di carburante e garantire disponibilità in un momento in cui le infrastrutture energetiche russe sono state ripetutamente colpite. Il divieto di export si inserisce dunque in una strategia più ampia di controllo del mercato nazionale dei combustibili.

Attacchi ucraini con droni e raffinerie sotto pressione

Tra i fattori che hanno contribuito alla decisione figurano i frequenti raid ucraini con droni su impianti strategici russi. Gli attacchi contro raffinerie e oleodotti hanno alimentato le difficoltà del settore e contribuito a perturbare il mercato dei carburanti.

La Russia, secondo produttore mondiale di petrolio, si trova così a gestire una fase di crescente vulnerabilità delle proprie infrastrutture energetiche. Le ripercussioni degli attacchi non riguardano soltanto la produzione e la lavorazione del petrolio, ma anche la capacità di assicurare continuità all’approvvigionamento interno di prodotti raffinati, tra cui il carburante per aerei a reazione.

Già in vigore lo stop all’export della benzina fino alla fine di luglio

Il nuovo divieto sulle esportazioni di carburanti per aerei si aggiunge a un’altra misura già attiva: in Russia è infatti in vigore un divieto di esportazione della benzina fino alla fine di luglio. Anche questa restrizione è stata introdotta per prevenire eventuali penurie, determinate da una combinazione di fattori.

Oltre agli effetti dei raid ucraini, il mercato russo deve fare i conti con l’aumento dei consumi legato agli spostamenti nella stagione estiva. La maggiore domanda interna di benzina durante i mesi estivi ha quindi spinto Mosca a mantenere restrizioni sulle esportazioni, con l’obiettivo di tutelare le forniture nazionali.

Le eccezioni al divieto sui carburanti per aerei

Il divieto di export dei carburanti per aerei non sarà applicato in modo generalizzato a tutte le forniture. Il governo russo ha infatti precisato che la misura non riguarda le forniture effettuate nell’ambito di contratti intergovernativi.

Sono inoltre escluse dal provvedimento le riserve tecniche per gli aerei, una categoria che resta fuori dalle restrizioni decise da Mosca. Queste eccezioni indicano la volontà di mantenere attivi alcuni canali considerati essenziali o regolati da accordi specifici, pur limitando l’export ordinario di carburante per aerei a reazione.

Petrolio russo, cresce la domanda tra guerra nel Golfo Persico e stretto di Hormuz chiuso

Le misure restrittive decise dalla Russia coincidono con una fase di forte tensione sui mercati energetici internazionali. A pesare sul quadro globale sono anche la guerra nel Golfo Persico e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, uno snodo cruciale per il transito delle forniture petrolifere.

Questi sviluppi hanno contribuito a far aumentare la domanda di petrolio russo, in un momento in cui Mosca sceglie però di limitare le esportazioni di alcuni prodotti raffinati per rafforzare la stabilità del mercato interno. Il nuovo stop al carburante per aerei si inserisce quindi in uno scenario in cui la pressione internazionale sui mercati dell’energia si somma alle criticità interne provocate dagli attacchi alle infrastrutture.