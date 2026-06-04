Maltempo, dopo il tornado a Roma si contano i danni: “stima certa tra due giorni”

Almeno 60 alberi caduti, 10 comignoli e parti di tetti saltati, pensiline, semafori e segnali stradali danneggiati. Si contano i danni a Roma all’indomani del tornado che si è abbattuto sulla zona nord-est della Capitale, soprattutto sul quartiere Conca d’Oro. E i danni “sono tanti – dice all’Adnkronos il direttore della Protezione Civile di Roma, Giuseppe Sorrentino – le nostre squadre di volontari sono ancora al lavoro con i tecnici in queste ore. Soltanto tra un paio di giorni potremmo avere una stima puntuale di tutte le strutture colpite. Fortunatamente si è trattato di tanti piccoli danni ed è stato un puro caso se non ci sono stati feriti gravi, in questi casi – afferma Sorrentino – il rischio è alto. Ma purtroppo questi fenomeni non si possono prevedere”.

Il tornado che si è scatenato intorno alle 8 di mercoledì 3 giugno sul Municipio III ha portato venti che hanno soffiato a una velocità superiore ai 90km/h, terrorizzando la cittadinanza e spazzando via di tutto. Fondamentale il lavoro delle squadre di soccorso che già ieri sono riuscite a liberare le strade invase dai detriti ma che oggi portano ancora i segni della tromba d’aria.

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