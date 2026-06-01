Sospetto caso di Ebola a Cagliari, Bassetti: “sbagliato chiudere le strade”, poi arriva la versione di Pregliasco

È risultato negativo il test per Ebola effettuato sul caso sospetto segnalato a Cagliari. L’esito ha fatto rientrare l’allarme legato alla possibilità di un contagio da virus Ebola in Sardegna, dopo ore di attenzione sanitaria e mediatica attorno alla vicenda. Il sospetto caso, poi fortunatamente non confermato, ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della gestione delle emergenze infettive, delle misure di contenimento e dell’equilibrio necessario tra principio di precauzione, tutela della salute pubblica e comunicazione verso la popolazione.

Bassetti: “serve equilibrio” nella gestione dei sospetti casi di Ebola

Sul caso è intervenuto su X l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha espresso una posizione critica sulle modalità con cui è stato gestito l’allarme a Cagliari, in particolare rispetto alla chiusura della strada e alla diffusione di notizie considerate premature.

“Blindare una via e diffondere notizie premature ha un impatto psicologico fortemente negativo sulla popolazione. L’effetto ‘al lupo al lupo’ può essere pericoloso. Non conosco le ragioni logistiche che hanno spinto a chiudere la strada a Cagliari, ma questi interventi vanno gestiti in modo più sobrio, senza esporli in questo modo all’opinione pubblica. Non possiamo permetterci di andare avanti così nelle prossime settimane o mesi. Non è pensabile che ogni persona di ritorno dal Congo o dall’Uganda venga trattata come un caso di Ebola per una linea di febbre, magari dopo essere stata in zone remote e senza aver avuto alcun contatto a rischio. Serve equilibrio”. Così su X l’infettivologo Matteo Bassetti.

Le parole di Bassetti pongono l’accento sull’impatto psicologico che interventi molto visibili possono avere sulla popolazione, soprattutto quando riguardano malattie ad alta percezione di rischio come Ebola. L’infettivologo richiama alla necessità di evitare automatismi nella gestione dei casi febbrili in persone rientrate da Paesi come Congo o Uganda, sottolineando l’importanza di distinguere tra esposizione reale al rischio e semplice provenienza geografica.

Sorveglianza sanitaria e prevenzione: il commento di Pregliasco

Sul sospetto caso, poi risultato negativo, è intervenuto anche Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano, che ha evidenziato il valore dei sistemi di sorveglianza e prevenzione per la tutela della salute collettiva.

“Il recente allarme legato a un sospetto caso di Ebola in Sardegna, poi fortunatamente non confermato, dimostra quanto siano fondamentali i sistemi di sorveglianza e prevenzione per la tutela della salute pubblica”. Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano, commenta il sospetto caso, poi risultato negativo, di Ebola a Cagliari.

Secondo Pregliasco, la vicenda conferma la centralità degli strumenti di monitoraggio sanitario, soprattutto di fronte a potenziali rischi infettivi. La sorveglianza, in questo quadro, rappresenta un elemento essenziale per intercettare tempestivamente situazioni sospette e attivare le procedure necessarie alla protezione della salute pubblica.

Il principio di precauzione e il confronto con la pandemia Covid-19

Pregliasco ha poi collegato il caso di Ebola in Sardegna al dibattito più ampio sulle misure di prevenzione adottate durante le emergenze sanitarie, richiamando il precedente della pandemia da Covid-19 e il confronto politico che aveva accompagnato molte decisioni di contenimento.

“Questo episodio mette però in evidenza una contraddizione politica: molte delle misure che oggi vengono giustamente considerate necessarie per affrontare potenziali rischi infettivi sono le stesse che, durante la pandemia da Covid-19, erano state duramente contestate da esponenti dell’attuale maggioranza di governo. I virus non fanno distinzioni tra destra e sinistra, e la scienza non cambia con l’alternarsi dei governi. Se il principio di precauzione è valido oggi di fronte al rischio Ebola, lo era anche ieri per altre emergenze infettive”, evidenzia l’esperto.

Il riferimento al principio di precauzione diventa così il punto centrale della riflessione dell’esperto. Per Pregliasco, le misure considerate necessarie davanti a un potenziale rischio Ebola non possono essere valutate con criteri diversi rispetto a quelle adottate in altre emergenze infettive. La gestione dei virus, sottolinea il ragionamento, deve restare ancorata alle evidenze scientifiche e non alle convenienze del momento.

Salute pubblica, comunicazione e responsabilità politica

Il caso di Cagliari, concluso con un esito negativo al test per Ebola, lascia comunque aperto il confronto su come comunicare e gestire episodi ad alto impatto emotivo. Da un lato emerge la necessità di mantenere alta l’attenzione attraverso sistemi di sorveglianza sanitaria efficaci; dall’altro si pone il tema di evitare allarmismi eccessivi, soprattutto quando le informazioni sono ancora in fase di verifica.

“Per questo la salute pubblica non può diventare terreno di propaganda politica. Occorrono coerenza, responsabilità e rispetto delle evidenze scientifiche, al di là delle convenienze del momento”, conclude Pregliasco.

La vicenda mette dunque in evidenza un doppio livello di responsabilità: quello sanitario, legato alla prevenzione e alla verifica dei casi sospetti, e quello comunicativo, che impone equilibrio nella diffusione delle notizie. Il test negativo a Cagliari chiude l’allarme immediato, ma rilancia il tema della gestione delle emergenze infettive in un contesto in cui prudenza, chiarezza e proporzionalità restano elementi decisivi.