Spagna, stop parziale agli sgravi energetici: l’Iva su elettricità e gas torna al 21%

Da oggi in Spagna entra in vigore il ritiro parziale delle misure straordinarie introdotte a marzo per contrastare l’impatto economico della crisi legata al conflitto in Medio Oriente, alla chiusura dello Stretto di Hormuz e all’aumento dei costi energetici. In particolare, l’Iva su elettricità e gas torna al 21%, dopo la riduzione temporanea al 10% prevista dal piano di emergenza da 5 miliardi di euro. La decisione scatta in base alla clausola del decreto governativo che subordinava il mantenimento degli sgravi all’andamento dei prezzi dell’energia. La recente stabilizzazione dei costi energetici e il rallentamento dell’inflazione, attestata a maggio al 3,2% su base annua, allo stesso livello di aprile, hanno reso possibile la revoca anticipata delle agevolazioni fiscali.

Ritorno alle imposte ordinarie

Oltre all’Iva, torna ai livelli ordinari anche l’imposta speciale sull’elettricità, precedentemente ridotta per contenere il caro-bollette. Si tratta di un passo significativo verso la normalizzazione del quadro fiscale, che tuttavia non coinvolge tutte le misure emergenziali.

Restano infatti vigenti fino al 30 giugno gli aiuti ai trasportatori e agli agricoltori, così come le agevolazioni sui carburanti, a sostegno dei settori più colpiti dall’impennata dei costi energetici.

Monitoraggio costante dell’economia

L’esecutivo guidato da Pedro Sanchez continua a seguire da vicino l’evoluzione del contesto internazionale, caratterizzato da persistenti incertezze geopolitiche e timori per una possibile frenata della crescita nazionale. Nonostante questi rischi, la Spagna rimane uno dei Paesi più dinamici dell’eurozona, con una crescita oltre doppia rispetto alla media comunitaria.

“La decisione di ritirare parzialmente le misure straordinarie è stata presa in virtù della stabilizzazione dei prezzi dell’energia e del rallentamento dell’inflazione”, si legge nelle dichiarazioni ufficiali del governo, che sottolineano come le misure straordinarie siano state progettate per essere flessibili e adattabili all’andamento dell’economia e dei mercati energetici.

Implicazioni per famiglie e imprese

Il ritorno al 21% di Iva su elettricità e gas rappresenta un incremento immediato della spesa per famiglie e imprese, che nei mesi scorsi avevano beneficiato del taglio temporaneo. La scelta del governo riflette un equilibrio tra la necessità di sostenere i cittadini e quella di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, in un contesto internazionale sempre più complesso.

Con il ritiro parziale degli sgravi, la Spagna entra in una nuova fase di gestione della crisi energetica, dove l’attenzione è posta sul monitoraggio continuo dei mercati e sulla capacità di reagire rapidamente alle eventuali oscillazioni dei prezzi, mantenendo attive le misure di sostegno nei settori più vulnerabili fino a metà anno.