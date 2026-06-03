Terremoto, nuova sequenza sismica all’alba di oggi nello Stretto di Messina: cosa sta succedendo

Nelle prime ore di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, la rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una definita sequenza sismica localizzata nella porzione meridionale dello Stretto di Messina. L’attività ha avuto inizio alle ore 05:13 con una prima debolissima scossa di magnitudo 1.1 della scala Richter. Questo primo impulso strumentale è stato seguito a breve distanza, precisamente alle ore 05:26, da un secondo evento leggermente più energetico, che ha raggiunto una magnitudo 1.9. Appena tre minuti più tardi, alle ore 05:29, i sismografi hanno tracciato una terza replica con una magnitudo 1.6, confermando il persistere del rilascio tensivo nel medesimo distretto geodinamico.

La fase centrale di questo sciame mattutino si è manifestata intorno alle sei, quando si sono verificati i due eventi di maggiore intensità dell’intera sequenza. Le sale operative dell’INGV hanno infatti localizzato due scosse gemelle, entrambe caratterizzate da una magnitudo 2.1: la prima registrata alle ore 06:04 e la seconda a distanza ravvicinata alle ore 06:19. Tutti gli eventi hanno condiviso il medesimo quadrante geografico come epicentro, situandosi nel tratto di mare compreso tra le coste calabresi e siciliane, nello specifico al largo di Capo d’Armi e Santa Teresa di Riva, delineando un quadro cinematico circoscritto ma estremamente chiaro per gli esperti della dinamica terrestre.

Caratteristiche strutturali e natura delle microscosse profonde

Dal punto di vista prettamente fisico e geologico, l’elemento di maggiore rilievo scientifico di questa serie di eventi risiede nell’ipocentro. Tutte le fratture si sono verificate a una profondità quasi costante di circa 30 chilometri sotto il livello del mare. Una simile collocazione ipocentrale classifica questi eventi come terremoti profondi, una caratteristica che spiega l’assenza totale di risentimento macrosismico. Si è trattato, infatti, di scosse lievi e di stampo prettamente strumentale, che non sono state avvertite dalla popolazione residente nelle vicine aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina o nei comuni costieri limitrofi.

A tali profondità, l’energia rilasciata dalle faglie viene ampiamente smorzata dalla spessa coltre rocciosa sovrastante prima di raggiungere la superficie. Questo tipo di sismicità differisce nettamente dai terremoti superficiali, che solitamente avvengono nei primi 10 o 15 chilometri di crosta e che risultano molto più insidiosi e percepibili a parità di energia. Le microscosse registrate all’alba rappresentano la normale attività di assestamento dinamico delle strutture tettoniche profonde, un fenomeno continuo e strettamente monitorato che testimonia la costante evoluzione dei complessi blocchi crostali che si scontrano e si sovrappongono nel sottosuolo del Mediterraneo centrale.

L’ombra del grande sisma del 2 giugno e l’ansia nel Sud Italia

Nonostante l’assoluta esiguità energetica di queste scosse mattutine, l’attenzione mediatica e l’allerta psicologica della popolazione sono comprensibilmente ai massimi livelli. Gli eventi di questa mattina si collocano infatti in un contesto temporale drammatico, giungendo a pochissime ore di distanza dal violento terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito il Sud Italia durante la notte di martedì 2 giugno. Quel sisma ha generato una gigantesca ondata di panico collettivo in tutto il meridione, costringendo migliaia di persone a riversarsi nelle strade e interrompendo bruscamente il sonno di intere regioni.

La memoria emotiva del territorio è rimasta profondamente scossa da quello che gli esperti hanno già classificato come l’evento sismico più energetico e rilevante degli ultimi 46 anni per il mezzogiorno d’Italia. Un precedente così ravvicinato amplifica inevitabilmente qualsiasi notizia relativa a nuovi movimenti tellurici, trasformando anche una serie di innocui microsismi di magnitudo inferiore a 2.5 in un motivo di profonda apprensione. L’eco psicologica del trauma della notte precedente porta i cittadini a vigilare con estrema ansia su ogni aggiornamento diffuso dalle autorità sismologiche, nel timore che la terra possa nuovamente tremare con vigore distruttivo.

Lo Stretto di Messina e il primato del rischio sismico in Europa

L’area geografica in cui si sono sviluppati gli epicentri di questa mattina non è certo un territorio qualunque dal punto di vista geologico. Esiste una diffusa e radicata consapevolezza scientifica, istituzionale e popolare riguardo al fatto che lo Stretto di Messina rappresenti in assoluto una delle zone a più alto rischio sismico d’Europa. Questa porzione di mare e terraferma è un vero e proprio crocevia di imponenti tensioni geodinamiche, causate dalla convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica e dalla presenza di sistemi di faglie attive tra i più pericolosi dell’intero bacino del Mediterraneo.

La storia ha tragicamente dimostrato la vulnerabilità di questo braccio di mare, teatro in passato di alcuni dei più catastrofici eventi sismici della storia continentale. Proprio la vulnerabilità intrinseca del tessuto urbano e l’enorme potenziale energetico custodito dalle faglie locali rendono lo Stretto un’area costantemente sorvegliata da una fittissima rete di sensori sismici, accelerometrici e GPS. Ogni minima variazione dei parametri fisici o la comparsa di piccoli sciami sismici viene analizzata istante per istante, poiché la prevenzione e la conoscenza scientifica costituiscono l’unica reale difesa in un territorio strutturalmente predisposto a subire grandi eventi nel corso delle ere geologiche.