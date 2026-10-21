Allerta Meteo, Italia senza tregua: nuova forte ondata di maltempo nel weekend, e stavolta arriva anche il freddo! Tutti i dettagli

Un profondo e violento ciclone atlantico sta flagellando l’intera Penisola italiana, innescando una severa ondata di maltempo caratterizzata da precipitazioni alluvionali, intensi temporali autorigeneranti e un marcato richiamo di correnti sciroccali. Il fronte perturbato, alimentato da forti contrasti termici sul bacino del Mediterraneo, ha causato danni ingenti e purtroppo una vittima: a Jesolo (Venezia), un uomo di 46 anni ha perso la vita schiacciato da un albero abbattuto dalle violente raffiche di vento sulla sua automobile.

Considerata la magnitudo dei fenomeni e i quantitativi pluviometrici caduti in poche ore, il bilancio avrebbe potuto essere drammaticamente più pesante. Si tratta infatti del medesimo sistema frontale che nei giorni scorsi ha attraversato l’Europa sudoccidentale provocando devastazione e un pesante tributo di vittime: cinque morti in Spagna e uno in Francia.

Analisi pluviometrica: Lazio epicentro dei nubifragi, alluvioni da Nord a Sud

Il Lazio si conferma l’area più duramente colpita dall’ondata di maltempo. Nella provincia di Latina la situazione è critica a causa di pesanti alluvioni: dopo i 170mm caduti nella scorsa notte, piogge torrenziali hanno continuato a insistere per tutta la mattinata sull’Agro Pontino e sulla Ciociaria.

I dati registrati dalle stazioni pluviometriche evidenziano accumuli eccezionali:

Nord e settore alpino: Al Nord continuano precipitazioni diffuse su Liguria, Toscana e Piemonte, con il Biellese che fa registrare oltre 200mm cumulati da inizio evento ed è secondo solo a Savona e Albissola che hanno superato i 350mm di pioggia.

Al Nord continuano precipitazioni diffuse su Liguria, Toscana e Piemonte, con il Biellese che fa registrare oltre cumulati da inizio evento ed è secondo solo a Savona e Albissola che hanno superato i di pioggia. Nord-Est: Rovesci torrenziali si concentrano sulla fascia di convergenza tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I dati evidenziano 186mm a Malga Campo (comune di Budoia, Pordenone), 116mm a Sacile (area di Fontanafredda) e quantitativi superiori ai 100mm diffusi; nel Trevigiano, Vittorio Veneto registra 80mm a valle e 115mm in quota.

Rovesci torrenziali si concentrano sulla fascia di convergenza tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I dati evidenziano a Malga Campo (comune di Budoia, Pordenone), a Sacile (area di Fontanafredda) e quantitativi superiori ai diffusi; nel Trevigiano, Vittorio Veneto registra a valle e in quota. Lazio: Spicca l’impressionante dato di 262mm rilevato a Osteria di Castro; cumulate diffuse superiori ai 150mm interessano gran parte del territorio tra le province di Latina e Frosinone. Fenomeni violenti hanno interessato anche il litorale romano e settentrionale, con 119mm misurati a Civitavecchia.

Spicca l’impressionante dato di rilevato a Osteria di Castro; cumulate diffuse superiori ai interessano gran parte del territorio tra le province di Latina e Frosinone. Fenomeni violenti hanno interessato anche il litorale romano e settentrionale, con misurati a Civitavecchia. Campania: Diluvia su tutto il territorio regionale, in particolare nel Casertano, dove si registrano picchi di 90mm nella zona di Liberi. Precipitazioni continue e battenti coinvolgono la penisola sorrentina tra Napoli e Salerno, estendendosi fino al Cilento.

Diluvia su tutto il territorio regionale, in particolare nel Casertano, dove si registrano picchi di nella zona di Liberi. Precipitazioni continue e battenti coinvolgono la penisola sorrentina tra Napoli e Salerno, estendendosi fino al Cilento. Puglia: Una linea temporalesca ha investito le Murge con apporti rilevanti: 58mm alla Selva di Fasano, 57mm ad Alberobello, 42mm a Noci, 39mm a Putignano e 31mm a Cisternino. Rovesci consistenti anche nell’hinterland barese ( 45mm a Valenzano) e precipitazioni a Taranto ( 15mm ).

Una linea temporalesca ha investito le Murge con apporti rilevanti: alla Selva di Fasano, ad Alberobello, a Noci, a Putignano e a Cisternino. Rovesci consistenti anche nell’hinterland barese ( a Valenzano) e precipitazioni a Taranto ( ). Calabria e Stretto di Messina: Piogge battenti insistono sul Meridione, con temporali intensi che hanno interessato l’area dello Stretto di Messina e la Calabria tirrenica nelle ore centrali della giornata. Il picco pluviometrico più estremo si è verificato nella notte a Belvedere di Spinello, dove sono caduti 245mm di pioggia con conseguenti allagamenti e gravi danni al territorio. Nella vicina Cotronei sono caduti 119mm , accumuli simili nel circondario.

Quadro sinottico e anomalia termica: scirocco al Sud, neve sulle Alpi

La struttura depressionaria atlantica è sostenuta da un vigoroso canale sciroccale che risale dal Nord Africa lungo lo Ionio e l’Adriatico, determinando un’evidente anomalia termica positiva su gran parte del Centro-Sud e sulle coste adriatiche.

Nelle ore pomeridiane i termometri segnano valori quasi estivi:

+29°C a Siracusa

a Siracusa +28°C a Catania

a Catania +27°C a Palermo

a Palermo +26°C a Gioiosa Jonica

a Gioiosa Jonica +25°C a Ferrara e Gioia Tauro

a Ferrara e Gioia Tauro +24°C a Bologna, Padova, Modena, Cesena, Rimini e Crotone

a Bologna, Padova, Modena, Cesena, Rimini e Crotone +23°C a Mantova, Treviso, Ancona e Vibo Valentia

a Mantova, Treviso, Ancona e Vibo Valentia +22°C a Venezia, Verona, Vicenza, Lecce e Foggia

L’aria fredda resta confinata all’estremo Nord-Ovest: il Piemonte registra valori tipicamente autunnali con +15°C a Torino e +13°C a Biella. Sull’arco alpino, grazie all’intensità delle precipitazioni, nevica in maniera copiosa ma unicamente alle quote elevate, al di sopra dei 2.000 metri di altitudine.

Allerta per le prossime ore e tendenza per giovedì 22 ottobre

Il miglioramento meteo non sarà repentino. Per la serata odierna, mercoledì 21 ottobre, e la successiva notte permane una condizione di marcata instabilità e allerta:

Nord-Est: Forti piogge e temporali continueranno a insistere sul Friuli-Venezia Giulia, con particolare attenzione all’area di Trieste e al settore giuliano.

Forti piogge e temporali continueranno a insistere sul Friuli-Venezia Giulia, con particolare attenzione all’area di Trieste e al settore giuliano. Sud: Fenomeni localmente intensi si manterranno attivi su gran parte del meridione peninsulare.

Domani, giovedì 22 ottobre, si assisterà a una temporanea tregua con ampie schiarite sul resto del Paese. Residui rovesci interesseranno le regioni del medio Adriatico tra Marche, Abruzzo e Molise. Con l’attenuazione dello Scirocco interverrà un calo delle temperature in quota, che a livello del suolo risulterà parzialmente mascherato dal soleggiamento diurno, manifestandosi principalmente attraverso una decisa frescura serale.

Allerta Meteo, nuovo peggioramento da venerdì 23: weekend invernale e quota neve a 1.000 metri

La pausa sarà estremamente breve. Già da venerdì 23 ottobre un nuovo impulso perturbato di matrice nord-atlantica farà il suo ingresso a partire da Liguria, Toscana e regioni settentrionali, generando piogge e temporali diffusi. Nel corso del fine settimana del 24 e 25 ottobre, il nocciolo instabile scivolerà rapidamente verso le regioni meridionali, aprendo una fase di severo maltempo su Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Contemporaneamente, l’ingresso di una massa d’aria nettamente più fredda di estrazione polare provocherà un crollo verticale delle temperature:

Neve a bassa quota: Sulle Alpi la quota neve subirà un tracollo vertiginoso, spingendosi fin verso i 1.000 metri , segnando il primo episodio a quote medie per l’autunno 2026.

Sulle Alpi la quota neve subirà un tracollo vertiginoso, spingendosi fin verso i , segnando il primo episodio a quote medie per l’autunno 2026. Calo termico al suolo: La Pianura Padana sperimenterà le prime minime inferiori ai +5°C (specie tra Piemonte, fondovalle trentini e altoatesini), con il rischio concreto delle prime gelate nei fondovalle alpini a inizio della prossima settimana. Il crollo delle temperature sarà sensibile e generalizzato anche su tutto il Mezzogiorno.

Questo brusco assaggio d’inverno coinciderà, nella notte tra sabato e domenica 25 ottobre, con il ripristino dell’ora solare. Il tramonto anticipato e l’improvviso abbassamento termico proietteranno il Paese in un clima tardo-autunnale dalle caratteristiche quasi dicembrine. Una configurazione che imporrà non solo il cambio stagionale del guardaroba, ma con ogni probabilità anche l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento, con dirette implicazioni sui consumi energetici in un quadro già contrassegnato da forti tensioni sui costi del settore.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: