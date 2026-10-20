Allerta Meteo Liguria, peggioramento nel pomeriggio-sera, l’appello della Regione: “massima attenzione”

È stato aggiornato da Arpal il bollettino di allerta meteo per temporali in Liguria alla luce delle ultime previsioni. Sul Ponente l’allerta arancione proseguirà fino alle 2 di domani, mercoledì 21 ottobre, seguita da quella gialla fino alle 6. Sul Centro e sui versanti padani di Ponente l’allerta arancione terminerà alle 6 di domani, con successiva allerta gialla fino alle 9. Sul Levante ligure l’allerta arancione scatterà alle 17 di oggi, martedì 20 ottobre, e si concluderà alle 6 di domani, quando passerà a gialla fino alle 14. Sui versanti padani di Levante l’arancione inizierà alle 15 di oggi e terminerà alle 6 di domani, seguita dalla gialla fino alle 9. “Questa mattina sul Centro-Ponente si sono registrate precipitazioni molto intense, con accumuli nel Savonese fino a quasi 220 millimetri in circa 12 ore e quantitativi ancora più elevati in mare, dove la perturbazione ha mostrato tutta la sua forza”, commenta l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone.

“Finora la situazione è rimasta gestibile dal punto di vista della Protezione Civile, con allagamenti localizzati soprattutto tra Savona e Varazze. Proprio in questi minuti è arrivata la segnalazione di due frane sul territorio del Comune di Alassio, ma non risultano al momento danni significativi né tantomeno persone coinvolte”. Segnalazioni “anche da Albisola Superiore, con il Riobasco sotto stretta osservazione. La massima attenzione è però rivolta al pomeriggio e alla serata, quando il fronte perturbato vero e proprio attraverserà la Liguria da Ponente a Levante”. Le “eventuali criticità dipenderanno soprattutto dalla persistenza delle precipitazioni sulla terraferma. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su tutto il territorio regionale“, raccomanda Giampedrone. La Sala operativa regionale della Protezione Civile resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

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